RIETI - Vittoria roboante all’esordio in campionato per i ragazzi dell’U14 Elite del Real Sebastiani Rieti. I reatini ieri sera hanno debuttato contro i pari età della Hsc Roma Basket imponendosi in trasferta per 35-129 (Parziali: 5-43; 5-27; 16-34; 9-25). Il larghissimo margine tra le due squadre (ben 94 punti di differenza alla sirena finale) la dicono lunga su una gara mai in discussione e senza storia. Top scorer del match Papale con 30 punti, doppia cifra anche per Munalli (21 punti), Leonardi (20 punti) e Palenga (12 punti). Lunedì 28 novembre ci sarà l’esordio casalingo per i ragazzi di coach Sergio Vio alle 18.30 a Casa Real contro San Paolo Ostiense.

Le dichiarazioni

Non può che essere contento il coach Sergio Vio dopo la larga vittoria dei suoi ragazzi: “Ci tenevamo a far bene all’esordio e così è stato. La partita è stata a senso unico, grande la differenza tecnica tra le due squadre, dobbiamo essere contenti di quanto fatto ma abbiamo molto da lavorare”.

I tabellini

Real Sebastiani Rieti: Papale 30, Cicchetti 9, Munalli 21, Angelucci 5, Festuccia 3, Paris 7, Palenga 12, Leonardi 20, Mocci 6, Fausti 8, Petrollini 8. All. Sergio Vio