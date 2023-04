L’under 14 del Real Sebastiani-Willie Basket Rieti trionfa al torneo Visit Roseto

L’under 14 del Real Sebastiani – Willie Basket Rieti stravince il torneo Visit Roseto. La manifestazione si è tenuta in terra abruzzese durante il ponte del 25 aprile e ha visto la compagine reatina misurarsi coi pari età di diverse squadre del centro Italia. Percorso netto per i ragazzi allenati da coach Sergio Vio: cinque vittorie su cinque, dalla prima contro Pescara fino all'ultima contro Chieti, e trofeo in bacheca a certificare l’ottimo rendimento stagionale dei giovani reatini. Quest’anno il Rsr sta dominando il campionato di categoria e si è inoltre classificato secondo al Memorial Zanatta, dietro soltanto all’Olimpia Milano. Il futuro davanti a questi ragazzi è roseo se continuano su questa strada.

Tabellini e risultati delle gare in ordine cronologico

Willie Real Sebastiani Rieti-Pescara 91-65



Papale 26, Munalli 17, Mocci 12, Leonardi 17, Bellini 7, Cicchetti 6, Palenga 2, Festuccia 4, Petrollini, Focaroli, Pifani, Andreini.

Willie Real Sebastiani Rieti-Stamura Ancona 85-62

Papale 30, Leonardi 8, Mocci 20, Cicchetti 12, Munalli 11, Bellini 2, Andreini 2, Palenga, Festuccia, Petrollini, Pifani, Focaroli.

Willie Real Sebastiani Rieti-Roseto 80-72

Papale 19, Mocci 15, Munalli 8, Leonardi 18, Cicchetti 15, Palenga 3, Pifani 2, Bellini, Festuccia, Andreini, Petrollini, Focaroli.

Willie Real Sebastiani-Stella Azzurra Viterbo 78-52

Papale 19, Munalli 11, Mocci 18, Cicchetti 7, Leonardi 8, Festuccia 6, Palenga 4, Bellini 5, Andreini, Petrollini, Pifani, Focaroli.

Willie Real Sebastiani-Chieti 86-43

Papale 16, Cicchetti 12, Mocci 15, Munalli 10, Leonardi 11, Palenga 5, Festuccia 5, Petrollini 5, Pifani 4, Bellini 3. Andreini, Focaroli.

Coach Sergio Vio, Ass. Federico Marinelli, Dir.Acc. Stefano Cicchetti