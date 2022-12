Real Sebastiani U14, è arrivata la terza vittoria consecutiva. Coach Vio: «Avanti così»

RIETI - È arrivata la terza vittoria consecutiva per l’U14 del Real Sebastiani Rieti. Mercoledì sera i ragazzi di coach Sergio Vio hanno battuto agevolmente i pari età della Stella Azzurra Roma: 77-27 (parziali: 27-10; 19-9; 20-4; 11-4) il finale a CasaReal di una gara già chiusa nel primo quarto dai reatini. Sugli scudi il trio Munalli, Leonardi e Papale, autori di 60 punti combinati. Prossimo impegno per gli amaranto celesti mercoledì prossimo in casa della Città Futura per il recupero della terza giornata.

Le dichiarazioni

Il coach dei ragazzi reatini Sergio Vio commenta così la netta vittoria dei suoi: «Altra ottima prestazione che ci permette, con entusiasmo, di proseguire nella preparazione alle prossime due gare in trasferta».

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti – Stella Azzurra Roma 77-27 (Parziali, 27-10; 19-9; 20-4; 11-4)

Real Sebastiani Rieti: Leonardi 17, Munalli 22, Mocci 6, Angelucci 4, Paris, Focaroli, Festuccia, Papale 21, Petrollini 3, Palenga 2, Fausti 2. All. Sergio Vio