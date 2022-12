Rsr U13 Elite, un buon secondo tempo non basta: Anzio vince 36-49. Peron: «Guardiamo al futuro»

RIETI - Contro Anzio in casa arriva una sconfitta per 36-49 per il Rsr U13. Reatini che pagano il distacco accumulato nei primi due quarti. Aspetto che, purtroppo, lascia con l’amaro in bocca soprattutto in virtù del secondo tempo. Secondi 20′ di gioco che hanno visto, invece, giocare meglio la compagine amarantoceleste, che non è riuscita però a ribaltare il risultato.

Le dichiarazioni

Coach Roberto Peron estremamente sintetico al termine del match: «C’è sicuramente da lavorare molto, ma questo non mi spaventa. Dico bravi ai ragazzi, guardiamo avanti, guardiamo al futuro!»..

Il tabellino del match

REAL SEBASTIANI RIETI vs ANZIO BASKET 36-49 (Parziali, 6-19; 5-10; 16-10; 10-10)

REAL SEBASTIANI RIETI: De Santis 6, Panti 2, Giardinieri 5, Fausti 21, Pezzotti 2, Massimiliani, Strinati, Cianchini, Sulpizi, Ratini, Andreola. Coach: Roberto Peron