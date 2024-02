Real Sebastiani, 5 trasferte in saliscendi: toste Forlì, Bologna e Udine, abbordabili Orzinuovi e Chiusi. Le avversarie

RIETI - Real Sebastiani Rieti che si appresta a tuffarsi nella fase a orologio. Gli amarantocelesti, come tutte le squadre del girone verde, cominceranno con in trasferta. Ai reatini subito la sfida con la prima del girone rosso Forlì, che sarà solo la prima delle difficili gare fuori casa. Lontano dal PalaSojourner Rieti dovrà affrontare le prime tre forze del girone rosso e le ultime due, Orzinuovi e Chiusi, ma in un modo o nell’altro, non saranno assolutamente scontate. Con l’obiettivo di crescere alzando l’asticella in vista dei playoff, Rieti tenterà il colpaccio su questi campi.

Le trasferte

Forlì, prima nel girone rosso, è una squadra ricca di giocatori esperti e di talento. L’eterno Daniele Cinciarini è una garanzia, la coppia di americani formata da Allen e Xavier Johnson è solida così come tutto il resto del gruppo italiani. Il fattore campo è uno dei punti di forza assoluta della formazione di coach Antimo Martino: Forlì è infatti finora imbattuta in campionato tra le mura del PalaUnieuro.

Il fattore campo è uno dei punti di forza anche della Fortitudo Bologna. La sfida del PalaDozza sarà affascinante per tanti aspetti, legati alla storia di Rieti e Bologna. Talento e esperienza tra i punti forti anche della Fortitudo, con Pietro Aradori faro della squadra. Nelle sconfitte patite in campionato, si è tanto discusso del roster non tanto profondo dei bolognesi con poche garanzie dalla panchina: in un ipotetico finale in volata, questo potrebbe fare la differenza.

Altra gara non semplice sarà quella contro Udine. La squadra di coach Vertemati, arrivata all’ultima giornata certa del terzo posto, fa molto affidamento sui suoi tiratori: insieme a Trieste, è una delle squadre che tendono più al tiro dall’arco, con i vari Alibegovic, Clarke, Monaldi e Carosi su tutti, ed è inoltre la squadra con la miglior difesa del campionato a livello di punti subiti. In casa, Udine è caduta solamente contro la capolista Forlì, confermandosi una squadra dall’ottimo rendimento casalingo.

Non sarà scontata neanche la trasferta contro la matricola Orzinuovi.

Squadra affrontata dal Rsr nella Poule promozione di Ferrara e ripescata in Serie A2, dopo un inizio non brillantissimo, la squadra ha cambiato volto dopo l’arrivo di Grant Basile, realizzatore micidiale che sta dando una grande mano a coach Zanchi. Orzinuovi ha chiuso il girone verde con due importanti vittorie e lottando contro le prime della classe (sconfitte di uno contro Forlì, Bologna e Forlì). Contro una squadra in crescita come l’Agribertocchi, portare a casa i due punti non sarà affatto semplice, al contrario di quanto la classifica possa lasciare intendere.

Nel turno di Pasqua, l’avversario di Rieti sarà Chiusi. I toscani hanno chiuso la prima parte di stagione all’ultimo posto del girone rosso. L’attacco non è uno dei punti forti della formazione senese: Chiusi è infatti il peggior attacco di tutta la Serie A2. Tuttavia nelle cinque vittorie ottenute in stagione (fatta eccezione quella al supplementare con Piacenza) la formazione toscana ha conquistato il referto rosa puntando molto sulla metà campo difensiva.

Il calendario del Rsr nella Fase a orologio

I giornata (11 febbraio)

Forlì – Real Sebastiani Rieti

II giornata (18 febbraio)

Real Sebastiani Rieti – Rimini

III giornata (25 febbraio)

Orzinuovi - Real Sebastiani Rieti

IV giornata (3 marzo)

Real Sebastiani Rieti – Nardò

V giornata (10 marzo)

Bologna - Real Sebastiani Rieti

VI giornata (24 marzo)

Real Sebastiani Rieti – Piacenza

VII giornata (31 marzo)

Chiusi - Real Sebastiani Rieti

VIII giornata (7 aprile)

Real Sebastiani Rieti – Cento

IX giornata (14 aprile)

Udine - Real Sebastiani Rieti

X giornata (21 aprile)

Real Sebastiani Rieti – Trieste