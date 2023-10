Il Real Sebastiani fa il bis: bel successo contro Torino che va ko 91-84. Johnson sugli scudi. Foto

RIETI - Vince anche davanti al suo pubblico il Real Sebastiani Rieti che al PalaSojourner batte Torino 91-84 e bissa il successo della prima giornata di campionato ad Agrigento.

Gara condotta fin dal primo quarto. Torino nel finale rientra ma gli amarantocelesti sono solidi e portano a casa i meritati 2 punti. Sugli scudi un Jazz Johnson da 27 punti. Bene anche Hogue con 13 punti e 11 rimbalzi. Per Torino non bastano i 22 di Kennedy e i 18 di Poser. Rieti a punteggio pieno nel girone verde di Serie A2.

Minuto di raccoglimento prima della gara per la tragedia di Mestre e per i due ragazzi morti nell’incidente sulla superstrada Rieti – Terni.

Primo quarto

Buona partenza di Rieti che dalla lunga punisce con Johnson (2 triple) e Hogue da sotto canestro per il primo parziale amarantoceleste (8-2).

Al rientro di Torino, Rieti risponde alla grande con percentuali alte: Sarto e Johnson confezionano l’allungo sul 21-12. I piemontesi provano a replicare con l’ingresso di Pepe ma capitan Spanghero firma il primo vantaggio in doppia cifra del Real Sebastiani (28-17). La squadra di coach Ciani è più precisa nel finale di quarto e si porta sul meno 3: i liberi di Kennedy dopo le triple di De Vico e Pepe valgono il 28-25 con cui si chiude il primo parziale.

Secondo quarto

Rieti si affida nuovamente nelle sapienti e talentuose mani di Jazz Johnson: prima la tripla poi i tre liberi conquistati per il 37-30 Rieti. Bella penetrazione di Hogue prima dell’ennesima tripla di Johnson che infiamma il PalaSojourner riportando i suoi avanti di 11 (43-32) prima del time-out di coach Ciani a metà secondo quarto. Splendida azione di Rieti con l’apertura in angolo al volo di Nobile per la tripla di Raucci. Rieti si ripete dalla lunga distanza (sarà 8/15 all’intervallo) con la tripla di Sarto (49-36). Kennedy risponde a Raucci, la tripla da centrocampo di Nobile si ferma sul ferro e le squadre vanno all’intervallo lungo sul 51-38.

Terzo quarto

Il terzo periodo si apre col canestro di Spanghero prima della risposta di Thomas (53-40); due triple di Raucci e Johnson portano Rieti sul 60 – 46. Continua a colpire dalla lunga Rieti con la tripla di Nobile per il 65 – 50. Break di Torino che arriva fino al meno 9 ma dalla lunetta Johnson porta Rieti sul 69 – 57 su cui si chiude il terzo periodo.

Quarto quarto

Bene Rieti in avvio di quarto periodo col gioco da tre di Nobile e il canestro di Hogue per il 76-61. Piccolo parziale dei torinesi a cui replica subito Rieti con Petrovic (80-66). Blackout offensivo degli amarantocelesti che permettono a Torino di rientrare grazie a Poser e la tripla del meno 7 di Kennedy (80-73). De Vico spaventa il PalaSojourner con il canestro del meno 4 (80-76) a cui risponde capitan Spanghero per l’83-76. Torino a questo punto prova a rientrare giocando coi viaggi in lunetta dei reatini: decisivo Italiano dalla lunetta insieme a Johnson che segnano i liberi della sicurezza, Pepe e De Vico non riescono ad accorciare e Rieti vince meritatamente 91-84.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Basket Torino 91-84

Parziali: 28-25; 23-13; 18-19; 22-27

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue.

Basket Torino: Kennedy, Ghirlanda, De Vico, ThomasCusin.

Real Sebastiani Rieti: Sarto 10, Minestrini, Frattoni, Petrovic 4, Hogue 13, Ancellotti 3, Johnson 27, Raucci 10, Italiano 7, Nobile 8, Spanghero 9. All. Rossi

Basket Torino: Kennedy 22, Thomas 7, Vencato 1, Ghirlanda, Fea 5, Poser 18, Rua, De Vico 15, Cusin 6, Pepe 10. All. Ciani

Arbitri: Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Andrea Coraggio di Sora (FR)