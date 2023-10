Real Sebastiani cerca il bis nel debutto in casa contro Torino. Rossi: «Concentrazione al top per accendere il PalaSojourner»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti è pronto per il debutto casalingo in campionato. La squadra allenata da coach Alessandro Rossi ospiterà domani alle 18 Torino per la seconda giornata del girone verde di Serie A2. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria – Rieti in trasferta contro Agrigento e Torino in casa contro Latina. Gli amarantocelesti sono chiamati ad una prova di carattere come visto la settimana scorsa in Sicilia per superare una squadra esperta e preparata come quella piemontese per poi tuffarsi nel turno infrasettimanale con la trasferta di Treviglio. Sarà la gara che chiuderà il secondo turno di campionato: tutte le altre gare si giocano di sabato, ma il PalaSojourner è occupato dalla Luiss Roma che sfiderà alle 18.30 Vigevano.

Gli avversari

I gialloblù, dopo la promozione sfiorata nella passata stagione con la finale playoff persa contro Pistoia, puntano a confermarsi nell’elite del campionato di A2. Parecchie le conferme nel roster allenato da coach Franco Ciani, tra cui elementi del quintetto come il playmaker Vencato e il capitano Niccolò De Vico. La coppia di Usa è formata dalla guardia Keondre Kennedy, giovane appena uscito dalla Ncaa, e il lungo Donte Thomas, giocatore con esperienze anche in Europe Cup e autore di 16 punti all’esordio in campionato di domenica scorsa. Sotto canestro coach Ciani ha deciso di schierare Cusin in avvio di gara contro Latina, ma la differenza l’ha fatta il suo sostituto Poser, autore di una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi in uscita dalla panchina. Pronti a dare una mano gli esterni Pepe e Ghirlanda. Assente contro Latina (e probabilmente anche contro Rieti) il play Matteo Schina a seguito di un trauma discorsivo alla caviglia sinistra con coinvolgimento anche dei legamenti. Un infortunio simile per certi versi a quello dell’ala del Rsr Lorenzo Piccin che sta proseguendo il percorso riabilitativo in attesa dei nuovi controlli programmati nella prossima settimana.

Le dichiarazioni

«Affrontiamo un avversario tosto – dice coach Alessandro Rossi in sede di presentazione - Torino è una squadra che lo scorso anno si è giocata l’accesso in Serie A e ha continuità, sia tecnica che di roster. Questo ci obbliga ad avere una concentrazione ed un’attenzione superiore. Siamo contenti di aver vinto ad Agrigento, ma siamo consapevoli che ci sono molti aspetti da migliorare. Speriamo che il palazzetto sia pieno, ma poi dovremo essere noi ad accendere il fattore PalaSojourner».

A commentare il primo impegno casalingo è anche il playmaker degli amarantocelesti Jazz Johnson: «È una partita importante contro una grande squadra. È un’opportunità per vedere quanto ancora dobbiamo crescere per raggiungere il nostro pieno potenziale.

Ci prepariamo tutta la settimana per darci le migliori possibilità di vincere e abbiamo ancora molto margine di miglioramento. Sono concentrato solo su questo. Torino sarà per noi un buon test, perché è sempre tra le migliori squadre del campionato. Dobbiamo essere concentrati per 40 minuti. Credo nel lavoro che abbiamo svolto e in quello che continueremo a svolgere. Spero di vedere tutti lì domenica! Forza Rieti!».

Per Torino tramite il sito ufficiale della Lnp è il tecnico Franco Ciani a presentare la gara insieme all’Mvp della gara contro Latina, Federico Poser. «Possiamo considerare Rieti tra le migliori squadre, non solo del nostro girone ma dell'intero campionato – ha detto coach Ciani - hanno esperienza, fisicità, il giusto livello di intensità e cattiveria agonistica, ed è una squadra allenata bene da un allenatore che ha già vinto questo campionato. Per di più hanno un fattore campo molto importante, quindi per noi sarà una partita estremamente impegnativa. Per noi sarà interessante verificare la nostra capacità di mantenere identità e rendimento in uno dei campi più difficili del nostro campionato». «Domenica ci aspetta una vera battaglia in un campo caldo e difficile come quello di Rieti – spiega invece Poser - noi siamo pronti e carichi per provare a iniziare al meglio anche in trasferta».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Basket Torino: Kennedy 0, Thomas 1, Vencato 3, Ghirlanda 6, Schina 8, Fea 10, Poser 12, Rua 14, De Vico 21, Cusin 22, Pepe 40. All. Ciani

Arbitri: Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Andrea Coraggio di Sora (FR)

Le altre gare della II giornata

Oggi

alle 18.30

Luiss Roma – Vigevano

Alle 19

Latina – Juvi Cremona

Alle 20.30

Urania Milano – Agrigento

Trapani Shark – Monferrato Basket

Cantù – Treviglio

La Classifica

Real Sebastiani Rieti, Torino, Luiss Roma, Trapani Shark, Cantù, Urania Milano 2 punti

Monferrato Basket, Vigevano, Cremona, Treviglio, Latina, Agrigento 0 punti