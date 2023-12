A Torino il Real Sebastiani ancora una volta poco cinico, Rossi: «Pagate banalità a rimbalzo»

RIETI - Torna con una sconfitta e tanto rammarico il Real Sebastiani Rieti dalla trasferta di Torino. I piemontesi, dopo un inizio praticamente perfetto dei reatini, rientrano, accorciano e nel finale ribaltano la gara fino all’86-84 finale. Il coach Alessandro Rossi parla in conferenza stampa della gara dei suoi, protagonisti del secondo finale in volata nel giro di pochi giorni, dopo quello vinto con Agrigento al PalaSojourner, concentrandosi soprattutto sulla lotta a rimbalzo vinta da Torino nettamente (42 rimbalzi di cui 14 offensivi per i piemontesi, 29 totali per Rieti).

Le dichiarazioni post-gara

«Tutto quello che abbiamo fatto di buono non è bastato – dice coach Rossi – siamo stati praticamente sempre avanti, ma non basta se concedi troppe seconde possibilità e commetti tante banalità a rimbalzo, in questo tipo di gare si pagano. Non ho nulla da dire sull’impegno dei ragazzi, Torino ha vinto la guerra di nervi ed energia negli ultimi minuti. Non hanno mai perso in casa, sono stati bravi a salire di intensità nel momento decisivo e ad aggrapparsi al fattore campo. Il parziale dei rimbalzi ci condanna, bravi loro con Poser, Thomas e De Vico.

Dobbiamo tornare a Rieti con grande rammarico perché ci siamo andati vicini, una vittoria avrebbe cambiato la rotta del nostro campionato. Nonostante le assenze e le difficoltà abbiamo però fornito una grande gara di compattezza, quantomeno offensivamente. Torino ha dimostrato di essere una squadra che non a caso è arrivata in finale l’anno scorso»

Rieti tornerà in campo domenica al PalaSojourner per un’altra grande sfida come quella contro Treviglio (palla a due alle 18).

Gli altri risultati del girone verde (XIII giornata)

Juvi Cremona – Latina 90-76

Treviglio – Cantù 69-75

Agrigento – Urania Milano 63-65

Monferrato Basket – Trapani Shark 67-78

Vigevano – Luiss Roma 61-71

Classifica girone verde

Trapani Shark 24

Cantù 20

Torino 18

Urania Milano 16

Treviglio 16

Real Sebastiani Rieti 14

Juvi Cremona 14

Luiss Roma 8

Vigevano 8

Monferrato Basket 6

Latina 4