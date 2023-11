Real Sebastiani ok ma Hogue troppo nervoso, Rossi: «Siamo nel gruppo dove volevamo essere»

RIETI - Dopo il ritorno alla vittoria davanti al proprio pubblico contro Vigevano (80-71) e una prova più che convincente da parte del Real Sebastiani Rieti, il coach Alessandro Rossi analizza la gara che segna l’ultima di andata al Palasojourner nella regular season.

Le dichiarazioni post-gara

«È stata una gara difficile, d’altronde come lo sono tutte in questo campionato – spiega il coach del Rsr – abbiamo condotto dall’inizio alla fine contro una buona squadra a cui faccio i complimenti.

Complimenti che vanno anche alla squadra, poi in un momento difficile va ringraziata la società che ci ha permesso di sopperire all’infortunio di Nobile con l’ingaggio immediato di Sanguinetti e ci ha messo nelle migliori condizioni possibili. Sul passaggio a vuoto del terzo quarto ci stavamo spaventando, poi come ho detto alla squadra c’era solo da continuare a creare tiri di qualità perché i canestri sarebbero arrivati. Il desiderio di vincere è stato importante, era una gara fondamentale per scavare un solco con la parte bassa della classifica. Siamo nel gruppo dove volevamo essere. Vittoria importante, ci proiettiamo verso la gara di Trapani».

Il tecnico parla poi della prestazione di Hogue: «Dopo la buona gara di Cantù, Dustin oggi ha sbagliato innervosendosi in qualche circostanza, lui è consapevole di ciò che deve darci: da lui vogliamo più sostanza».

Sugli infortuni coach Rossi parla così: «L’assenza di Sarto per il tipo di giocatore che è sicuramente pesa molto sul nostro attacco anche per il suo fisico importante. La società fortunatamente è intervenuta per sopperire a quella di Nobile con un giocatore esperto come Sanguinetti. Dobbiamo fare di necessità virtù. Mi piace comunque sottolineare la crescita difensiva della squadra a fronte di qualche difficoltà in attacco».

Sul debutto di Sanguinetti il tecnico conclude così: «Sanguinetti deve sicuramente darci più ordine, gli altri piccoli che abbiamo hanno caratteristiche e soluzioni offensive differenti. È un organizzatore, può darci una mano con la sua esperienza in questo senso».

Il Real Sebastiani Rieti torna in campo domenica prossima nella trasferta siciliana in casa della capolista Trapani (palla a due 20.30).