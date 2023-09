Il Real Sebastiani mette a disposizione pullman gratuito per le final four di Supercoppa

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti mette a disposizione dei propri tifosi un pullman gratuito per le Final Four di Montecatini. La società del patron Roberto Pietropaoli ha organizzato questa iniziativa per permettere ai tifosi amarantocelesti di accompagnare la squadra impegnata al PalaTerme per le Final Four di Supercoppa di Serie A2. Organizzato dunque un pullman a titolo gratuito per chi vorrà sostenere Spanghero e compagni nella semifinale di sabato 23 settembre contro Treviglio (ore 20.45). Ogni tifoso potrà prenotarsi entro e non oltre le 18 di domani venedrì 22 settembre inviando una mail con nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo info@realsebastianirieti.it. La partenza è prevista dal parcheggio del PalaSojourner, mentre l’orario di partenza sarà comunicato in seguito alla prenotazione. Saranno accettate le richieste di prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.