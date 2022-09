Real Sebastiani, al via la prevendita per il debutto in Supercoppa

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica l’apertura della biglietteria per la gara di domani, sabato 10 settembre alle ore 20:30, contro la Vigor Matelica, match valevole per i trentaduesimi della Supercoppa LNP Serie B 2022. Dalle ore 15:00 alle ore 17:30 di oggi, venerdì 9 settembre, sarà possibile acquistare i tagliandi presso la nostra sede di Via Fontana 3/CD. Il giorno della gara invece, la biglietteria sarà aperta dalle ore 17:30 presso il botteghino del PalaSojourner.

I prezzi

Il prezzo dei tagliandi sarà unico con TRIBUNA A e TRIBUNA B acquistabili a 5,00 €. Non sono previsti prezzi ridotti.