Real Sebastiani festeggia il ritorno al successo. Foto. Contento e Dell'Agnello: «Grazie tifosi»

RIETI - Il clima in sala stampa al termine della bella vittoria su Faenza (93 – 85) è decisamente diverso da quello di sabato scorso. Prende la parola in primis Marco Contento, top scorer dei suoi (18 punti) e capitano di serata vista l’assenza dell’infortunato Piazza.

«Ci tenevo dopo una partita simile ad essere in conferenza – dice Contento – sono orgoglioso di essere stato il capitano di questa squadra al posto dell’infortunato Piazza in una gara così importante. Siamo partiti fortissimo con grande energia. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e fantastica. Le grandi squadre vengono fuori nei momenti di difficoltà. C’è stata comunione di intenti tra squadra e pubblico, oggi c’è stato il tifo incandescente delle grandi occasioni ed è bello giocare qui in un clima simile. Grazie di cuore a tutta la città. Dopo il loro parziale c’erano due strade: affondare o rialzarsi, noi abbiamo reagito alla grande. Dobbiamo andare avanti così».

«La partita era molto importante e sentita – dice coach Sandro Dell’Agnello – Faenza è tra le migliori squadre di tutto il campionato. Abbiamo fatto una delle migliori partite offensive della stagione. Abbiamo dato poi una grande dimostrazione di coesione. Siamo una squadra diversa rispetto a prima perché Spanghero e Bushati sono giocatori che ti fanno giocare diversamente. Contro un avversario forte dovevamo aspettarci una reazione, nel momento più complicato abbiamo tirato fuori la voglia decisiva. Difensivamente non abbiamo fatto una grande gara, ma quando si segna con continuità tutto il resto diventa più semplice. Volevamo assolutamente vincere per blindare il primo posto. Il pubblico oggi ci ha aiutato tantissimo. Il nostro è un fattore campo che si sente e aspettiamo nelle prossime gare ancora più gente da accogliere nel nostro palazzetto».

Il Rsr tornerà in campo il 22 aprile al PalaSojourner contro Senigallia, dopo la pausa di Pasqua e il turno di riposo in campionato.