Il Real Sebastiani espugna Teramo 54-50: è la nona vittoria consecutiva

RIETI - Il Real Sebastiani vince anche a Teramo nella 26° giornata del campionato di Serie B. E’ la nona vittoria consecutiva degli amarantocelsti che espugnano il PalaScapriano con il punteggio di 50-54. Gara maschia e dalle percentuali bassissime. Grande merito alla difesa degli abruzzesi che hanno limitato per 3 quarti le bocche di fuoco reatine. Negli ultimi 10′ di gioco è però salito in cattedra Marco Contento che con 17 punti (17 punti anche per capitan Ndoja) ha trascinato i suoi al successo. RSR che raggiunge quota 38 ed aggancia così il terzo posto. Prossimo appuntamento sabato 16 aprile alle ore 20.30 al PalaSojourner, dove la Real affronterà Imola.



PRIMO TEMPO

Apre le danze Antonelli, risponde subito capitan Ndoja dall’arco, 2-3. Antonelli colpisce ancora da sotto, Cucco fa 2/2 dai 5.8 e i padroni di casa guidano con il punteggio di 6-3. Ndoja e Stanic ribaltano la situazione con due penetrazioni, 6-7. Bottioni insacca dalla media, primi due punti per l’ex di giornata, 8-7. Bertocco e Antonelli spingono gli abruzzesi a +5 ma Contento penetra e riavvicina gli amarantocelesti, 12-9. Arresto e tiro di Bottioni, padroni di casa partiti forte, 14-9. Timeout per coach Finelli. Teramo continua a spingere, 1/2 di Gilavogui e altro canestro di Bottioni, 17-9. 4 punti consecutivi di Ghersetti riavvicinano la Real a -4, 17-13 a 40” dal termine della prima frazione di gioco. Si chiude così un primo quarto complicato per la RSR.

Una grande giocata di Gilavogui apre i secondi 10′ di gioco, 19-13. Bertocco sfrutta a metà l’occasione dalla lunetta, 1/2 e tabellone che recita il punteggio di 20-13. Ottavo punto di Antonelli seguito dai 2 punti di Bertocco, 24-13 per I padroni di casa. Rieti riesce a sbloccarsi dopo 6 minuti a secco, Stanic sfrutta il tiro piazzato e smuove il tabellone, 24-15. Cucco illumina per Bonci, il n.11 teramano non sbaglia, 26-15. Ancora Stanic a smuovere Rieti rimbalzo e 2 punti, 26-17. Viaggio in lunetta proficuo per Bottioni, 28-17. Primo tempo che si chiude con la Rennova Teramo avanti di 11.

SECONDO TEMPO

Riparte subito forte Teramo, Bonci sfrutta l’assist di Bottioni, 30-17. Stanic in penetrazione suona la carica e Ndoja lo segue, canestro spaziale del n.25 italo-albanese, 30-21. Stanic imbocca Contento, Rieti si avvicina, 30-23. Antonelli torna a segnare e va in doppia cifra, 32-23. Two & one per Ndoja che segna il suo decimo punto, 32-26. Bertocco si presenta alla linea della carità per tre tiri liberi, il n.7 biancorosso ne mette 2/3, 34-26. Loschi si sblocca con due liberi messi a segno, 34-28. 1/2 di Piccin ai liberi e penetrazione di Cipriani, 36-29. Bomba di Piccin che riavvicina sensibilmente la Sebastiani, 36-32. Cucco subisce fallo e non sbaglia dai 5.8, 38-32. Bonci chiude il terzo quarto con un long two. 40-32 dopo 30′ di gioco.

I 4 punti consecutivi di Contento nel giro di un minuto riaccendono Rieti, 40-36. Altro grande arresto e tiro di Bottioni. Contento è indemoniato, bomba del n.10 triestino, 42-39 a 7′ dal termine. Klaudio Ndoja!! Pareggio Rieti con la bomba del suo capitano, 42-42. L’1/2 ai liberi di Contento vale il primo vantaggio laziale dal primo quarto, 42-43. Ancora Contento, illumina per Ndoja che deve solo appoggiare, 42-45. E’ un assolo! Suona Marco Contento! Altra bomba del n.10, 42-48. Penetrazione di Contento e canestro, diciassettesimo punto e Rieti prova l’allungo, +8 per gli amarantocelesti. Antonelli prova a scuotere i suoi ma dalla lunetta fa solo 1/2, 43-50. Diciassette anche per Ndoja che appoggia sull’assist di Dieng, 43-52. Antonelli realizza da sotto, 45-52. Sullo scadere dei 24 Stanic segna in arresto e tiro un canestro fondamentale, 45-54 a 50” dalla sirena. Ancora Antonelli a smuovere il punteggio per Teramo dalla lunetta, 47-54. La tripla finale di Bottioni non basta ai padroni di casa, suona la sirena che decreta la nona vittoria consecutiva della RSR con il punteggio di 50-54.

Il tabellino del match

RENNOVA TERAMO-REAL SEBASTIANI RIETI 50-54 (parziali: 17-13; 11-4; 12-15; 10-22)

RENNOVA TERAMO: Bonci 8, Cucco 4, Bottioni 13, Cipriani, Antonelli 15, Triassi, Raconigi, Titic, Bertocco 7, Di Giorgio, Giuliavogui 3, Di Febo.

Coach: Giorgio Salvemini

RSR: Stanic 10, Contento 17, Ndoja 17, Loschi 2, Maganza, Piazza, Ghersetti 4, Dieng, Piccin 4, Okiljevic, Tchintcharauli n.e.

Coach: Alessandro Finelli.

ARBITRI: Andretta di Udine (UD) e Occhiuzzi di Trieste (TS).