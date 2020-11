RIETI - Come da accordi intercorsi tra le due società coinvolte, la gara tra Rennova Teramo e Real Sebastiani Rieti in programma domenica 8 novembre alle 18, valevole per gli ottavi di finale della Supercoppa “Centenario” si disputerà al Palasport dell’Acquaviva di Teramo.

La partita sarà infine disputata a porte chiuse e nel pieno rispetto delle norme previste dal protocollo Fip anti-Covid

