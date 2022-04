Real Sebastiani vince a Teramo, Finelli: «Due punti pesanti, complimenti a Teramo e un bravo ai miei»

RIETI - Al termine della gara contro Teramo, vinta dal Real Sebastiani Rieti 50-54, queste le dichiarazioni di coach Alex Finelli:

«Siamo felicissimi per la vittoria. 2 punti pesanti ottenuti dopo un primo tempo molto faticoso ma con una ripresa poderosa. Questa per noi è una giornata importante, anche se osserviamo i risultati che arrivano dagli altri campi. Roseto è uscita sconfitta in casa con Ancona e l’NPC con Jesi. Tutte le gare ora sono delle battaglie dato che tutti ora si stanno giocando qualcosa. Teramo ha giocato senza Di Donato che per loro è una pedina fondamentale, ma hanno messo sul rettangolo di gioco un cuore ed una mentalità eccezionale, davvero un plauso a Salvemini ed alla sua squadra. Nel primo tempo ci siamo innervositi, non riuscivamo a segnare da tre e faticavamo anche da sotto canestro. All’intervallo abbiamo messo un punto e siamo ripartiti cercando di capire dove migliorare. Nel quarto quarto è venuta fuori una ferocia ed una quadratura importante, per la quale mi sento di spendere una parola per Piccin. E’ stato straordinario nel difendere su Bottioni e nell’essere proficuo in attacco. Menzione speciale anche alla grandissima abnegazione difensiva di Klaudio Ndoja che nella parte finale ha marcato Antonelli oltre a mettere i canestri pesanti dall’altra parte del campo. Fondamentale per la nostra rimonta è stato Contento che ha faticato con Roseto e che ha faticato per 3/4 anche oggi ma ha disegnato una frazione finale stellare. Questo sottolinea come dobbiamo essere. Possiamo avere un protagonista differente ogni partita, con Roseto è stato Stanic, oggi è toccato a Contento. Dobbiamo saper accettare tutte queste situazioni con grande umiltà perché l’obiettivo che abbiamo in testa è uno solo: vincere il campionato!».