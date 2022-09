Un Real Sebastiani ancora in fase di rodaggio debutta in Supercoppa al PalaSojourner con la «sbarazzina» Matelica

RIETI - Al via stasera, sabato 10 settembre, la stagione agonistica per la Real Sebastiani Rieti, alle prese con la prima gara ufficiale. Comincia infatti oggi la Supercoppa Lnp 2022 di Serie B con la formazione di coach Dell’Agnello che affronterà al PalaSojourner la neopromossa Vigor Basket Matelica (palla a due alle 20.30) nella gara valevole per i trentaduesimi di finale. Obiettivo numero uno è vincere per proseguire il cammino verso le Final Four di Forlì.

Aspettative e avversaria

«Iniziano le gare ufficiali – spiega coach Sandro Dell’Agnello - forse avremmo dovuto fare un altro paio di amichevoli ma non è stato possibile, non per colpa nostra. Matelica è una squadra che definirei “sbarazzina”, abbiamo bisogno di fare le cose preparate e farle bene. Ci aspettiamo un passettino in avanti rispetto l’amichevole con la Luiss anche se il giocato ci manca, ma la compattezza di squadra arriverà con il tempo». Questa la presentazione di Dell’Agnello, il quale per la prima gara della stagione davanti ai propri tifosi si affida ad un roster lungo che non ha potuto fare altri test se non quello di sabato scorso a Roma contro la Luiss, ma che ha comunque svolto un’intensa preparazione per farsi trovare subito pronto. Il Real Sebastiani parte con tutti i favori del pronostico, contro una Vigor Matelica fresca di promozione in B che alla prima uscita tenterà comunque di mettere i bastoni tra le ruote agli amaranto celesti con un roster giovane e dinamico: alle conferme della passata stagione come Caroli e Vissani si sono aggiunti giocatori come Riccio, Gallo e Polselli, con il reparto lunghi formato da Enihe e Seck. Se dovesse rispettare le attese, il Rsr affronterebbe ai sedicesimi la vincente tra Luiss Roma e Virtus Cassino.

La formula

Il tabellone è composto da 64 squadre con quattro turni ad eliminazione diretta: si gioca in casa della squadra con la miglior posizione in riferimento alla scorsa stagione.

Queste le date del torneo, concomitanze con la Kienergia Npc Rieti permettendo, come accadrà probabilmente per i sedicesimi di finale: sabato 10 settembre trentaduesimi di finale, mercoledì 14 sedicesimi (per quella data al PalaSojourner è già programmata Kienergia Npc-Fortitudo Bologna, quindi in caso di passaggio del turno della Rsr la data più accreditata sarebbe martedì 13), sabato 17 ottavi, martedì 20 settembre quarti di finale. Chi vincerà i rispettivi quarti di finale, disputerà la Final Four di Forlì, con le semifinali in programma venerdì 23 e la finale sabato 24 settembre.

Gli accoppiamenti dei 32esimi

REAL SEBASTIANI RIETI – Vigor Matelica

Così in campo

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

VIGOR MATELICA: Provvidenza 0, Fanchini 2, Mentonelli 3, Brugnola 4, Seck 7, Vissani 8, Gallo 9, Caroli 10, Polselli 14, Riccio 20, Paglia 25, Enihe 33. All. Cecchini.

Arbitri: Fabbri e Gai (Roma).