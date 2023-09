Supercoppa, Latina batte la Luiss. Il 12 in campo il Rsr a Roma, poi la sfida con i pontini a Rieti

RIETI - Vince Latina la prima sfida del girone H di Supercoppa Lnp, girone che vede tra le protagoniste anche il Real Sebastiani Rieti. I pontini si sono imposti in casa contro la Luiss Roma per 95-85 conquistando i primi due punti del girone. Latina riposerà nel prossimo turno, in programma martedì 12 settembre, quando ci sarà la gara tra Luiss e Rsr, e giocherà venerdì 15 al PalaSojourner contro la Sebastiani quello che potrebbe essere uno scontro diretto per l’accesso ai quarti di finale di Supercoppa Lnp.

La prossima sfida

Martedì 12 settembre sarà dunque il giorno dell’esordio ufficiale del Real Sebastiani Rieti che debutterà nella Supercoppa Lnp affrontando la Luiss Roma. La gara sarà alle 20.30 al PalaLuiss di Roma (a porte chiuse). Scartata dunque l’ipotesi PalaSojourner, palazzetto indicato dagli universitari come sede per le partite casalinghe durante l’iscrizione al campionato di A2 in attesa del termine dei lavori al PalaTiziano: essendo la Supercoppa una competizione differente dal campionato di A2, gli universitari hanno chiesto e ottenuto il via libera della Federazione per poter ospitare le gare casalinghe della Supercoppa Lnp al PalaLuiss.

Piccin

Salterà tutta la Supercoppa Lorenzo Piccin: l’esterno classe 2002 del Rsr era uscito per infortunio durante la sfida amichevole contro Napoli di una settimana fa riportando una forte distorsione alla caviglia.

La situazione sembra più delicata del previsto e lo staff medico amarantoceleste, dopo un ulteriore controllo specialistico scolto dal Professor Rodolfo Rocchi, ha deciso di sottoporre l’atleta ad un intervento di ricostruzione del legamento della caviglia destra. L’operazione avrà luogo mercoledì 13 settembre a Reggio Emilia e sarà svolta dallo stesso Professor Rodolfo Rocchi. Nel frattempo è stato aggregato al gruppo squadra per gli allenamenti l’esterno classe 1995 Nicolò Bertocco, lo scorso anno in Serie B alla Sangiorgese.