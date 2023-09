Real Sebastiani alle final four incontrerà subito Treviglio dell'ex Finelli. Rossi: «Risultato prestigioso»

RIETI - Parla il coach del Real Sebastiani Alessandro Rossi al termine del quarto di finale di Supercoppa Lnp vinto 49-71 contro la Benedetto XIV Cento. Rieti approda alle Final Four di Montecatini (23 e 24 settembre) insieme a Trapani Shark, Verona e Treviglio. I reatini affronteranno Treviglio dell'ex Finelli sabato alle 20.45

Le dichiarazioni del coach Rossi

«Abbiamo giocato contro una Cento con problemi di rotazioni, le assenze di Bruttini e Sabin pesano. Le loro percentuali non sono state premianti, ma noi abbiamo giocato una partita seria e attenta. Le partite bisogna giocarle, vincerle e avere un determinato atteggiamento anche se l’avversario è in difficoltà. Tutti hanno dato il loro contributo, vorremmo essere una squadra che manda in campo dieci giocatori e ognuno possa con la stessa intensità dare il suo contributo. Le Final Four per noi sono un grande premio, potremo giocare almeno un’altra partita se non due di livello in questo appuntamento che per la nostra società è qualcosa di importante e prestigioso».