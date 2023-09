Real Sebastiani, è Cento l'ostacolo da superare per l'accesso alla final four di Supercoppa

RIETI - Sarà la Benedetto XIV Cento l'avversaria del Real Sebastiani Rieti nei quarti di finale di Supercoppa Lnp di Serie A2. Gli emiliani di capitan Daniele Toscano (giocatore allenato da coach Rossi negli anni alla Npc) hanno battuto questa sera nella gara decisiva per il passaggio del turno la Fortitudo Bologna per 68-80, passando ai quarti di finale tra le migliori prime. Sono così definiti gli accoppiamenti per le gare che si disputeranno martedì. Rieti, per questioni di vicinanza territoriale, incrocerà gli emiliani in trasferta (Cento si trova a 4 ore dal capoluogo sabino) evitando Trieste, Verona e Torino. Appuntamento a martedì sera (orario ancora da definire) per i quarti di finale (in gara secca) che saranno decisivi per l'accesso alle Final Four di Montecatini Terme, in programma il prossimo weekend.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Benedetto XIV Cento - Real Sebastiani Rieti

Pallacanestro Trieste - Trapani Shark

Verona - Pall. Forlì

Basket Torino - Treviglio