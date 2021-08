Buon debutto del Real Sebastiani: Stella Azzurra ko 78-68. Coach Finelli: «Un primo passo convincente»

Sabato 28 Agosto 2021, 19:57

RIETI - Si conclude con la vittoria della Real Sebastiani Rieti per 78-68, lo scrimmage disputato a Roccaporena contro la Stella Azzurra – in ritiro nella località umbra – nella prima uscita pre-campionato.

Una prestazione, utile principalmente a coach Alex Finelli e al suo staff per cominciare a valutare alcuni aspetti tattici sui quali si lavora ormai dai primi giorni di ritiro e che dovranno essere ben oliati in funzione delle prossime gare ufficiali, a cominciare dalla prima sfida di Supercoppa contro Avellino del prossimo 12 settembre.

Per la cronaca, la formazione di coach Finelli ha dominato la gara per lunghi tratti andando al riposo lungo avanti di 16. Al rientro in campo, l,a Stella Azzurra (A2) ha messo a segno 28 punti e chiuso sul +1 (54-53), ma nell’ultima frazione la Sebastiani ha ripreso a macinare gioco e canestri ristabilendo le distanze d’inizio gara. Top scorer Mario Ghersetti con 22 punti, in doppia cifra pure Loschi (13) e Chiumenti (11).

Il coach

«Venivamo dalla prima settimana di allenamenti di basket, avevamo il desiderio di disputare questa partita perché era la prima verifica e sentivamo il bisogno di conoscerci. Personalmente avevo necessità di valtuare la caratteristiche sul campo dei ragazzi: direi che siamo partiti col piede giusto sia dal punto di vista morale, che di atteggiamenti in generale. Un buon primo passo è stato un inizio che mi e ci ha convinto. Ora inizia un periodo di tante partite e dalla prossima settimana avremo altre indicazioni tecnico-tattiche per capire cosa serve per fare bene anche in campionato». Queste le dichiarazioni post gara di coach Alex Finelli.

Gli appuntamenti

Per la squadra di Finelli, prossimo impegno pre-campionato mercoledì 1° settembre al PalaCoverciano di Firenze contro Pistoia.

Il tabellino

STELLA AZZURRA-REAL SEBASTIANI RIETI 68-78 (parziali: 16-27; 10-15; 28-11; 14-25)

Real Sebastiani Rieti: Stanic 3, Contento 8, Ndoja 9, Loschi 13, Chiumenti 11, Piazza 5, Ghersetti 22, Dieng 7, Piccin, Tchintcharauli. Coach: Alex Finelli.