Real Sebastiani: Nuhanovic, Pavicevic e Canestrari in doppio Utilizzo all’Atomika Spoleto

RIETI - In seguito all’accordo raggiunto con l’Atomika Basket di Spoleto, che sancisce l’inizio di una collaborazione tra le due Società, la Real Sebastiani Rieti comunica che gli atleti: Alen Nuhanovic, Danilo Pavicevic e il giovanissimo play argentino Marco Canestrari sono stati tesserati in doppio utilizzo con i spoletini, che partecipano al campionato di C Silver Umbra.

Un’occasione per i tre di accumulare esperienza e minuti in un campionato che potrà far emergere tutte le loro potenzialità. Nuhanovic e Pavicevic continueranno ad essere aggregati in prima squadra in caso di necessità e inoltre prenderanno parte al campionato U20 Gold con la Rsr, insieme allo stesso Canestrari.