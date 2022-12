Real Sebastiani, per Spanghero rottura del crociato: stagione finita. Si torna sul mercato: ipotesi Laganà

RIETI - È finita la stagione di Marco Spanghero. Il playmaker del Real Sebastiani Rieti ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro per la quale sarà necessario un intervento chirurgico tra un mese e mezzo. Spanghero era uscito per infortunio a trenta secondi dalla fine della sfida di mercoledì scorso contro Faenza. Il Rsr perde dunque una pedina fondamentale e quello che fino a questo momento della stagione è il miglior realizzatore della squadra (15.3 punti di media), ma il problema principale in casa Real adesso diventa la questione del ruolo da coprire, visto che nonostante il lungo roster con nove senior, coach Dell’Agnello si ritrova con un solo playmaker di ruolo (Piazza) a disposizione, fermo restando che in quella posizione sono già stati impiegati in diverse circostanze Tomasini e Contento. La società valuterà possibili mosse di mercato per sopperire a questa assenza: l'ipotesi Laganà da Firenze prende sempre più quota.

La nota del club

Il Rsr comunica che, al termine del consulto odierno svolto a Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi contestualmente all’esito dell’esame strumentale al quale è stato sottoposto l’atleta Marco Spanghero presso la clinica Paideia a Roma nella giornata di lunedì, è stata evidenziata la “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la rottura complessa del comparto interno (papi ed lcm)”.

L’atleta dovrà osservare un mese di riposo assoluto dopodiché si sottoporrà ad intervento chirurgico per riparare i danni riportati da un infortunio che con ogni probabilità lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione sportiva 2022/’23.

La società augura a Marco Spanghero una pronta guarigione e seguirà passo dopo passo sia la fase preparatoria all’intervento chirurgico, che il decorso post-operatorio.

Forza Spongi!