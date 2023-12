Real Sebastiani, Spanghero out per almeno due gare. Il club spera di riaverlo per la sfida contro Milano

RIETI - Altra tegola per il Real Sebastiani Rieti. Il capitano Marco Spanghero, uscito nel quarto periodo della sfida di sabato vinta contro Latina per un infortunio al polpaccio destro, ha riportato una lesione di primo grado, evidenziata dagli esami svolti alla clinica Paideia di Roma. Si tratta del secondo infortunio muscolare per l’Rsr, dopo quello di inizio dicembre di Davide Raucci che sembra invece prossimo al rientro in campo. Spanghero sarà rivalutato nelle prossime settimane con la speranza di ritrovarlo ad inizio 2024, magari già per la sfida con l’Urania Milano.

Il comunicato

«La Real Sebastiani Rieti comunica che, nella giornata di ieri l’atleta Marco Spanghero si è sottoposto, presso la clinica Paideia di Roma, a risonanza magnetica al polpaccio destro. L’esame ha evidenziato una lesione di primo grado alto. Le immagini della risonanza saranno visionate da un esperto e il giocatore sarà rivalutato nelle prossime settimane»