Real Sebastiani, Marco Spanghero detterà i ritmi: «Pronto per una piazza ambiziosa»

RIETI - Conosciamo meglio i nuovi giocatori del Real Sebastiani. In una nota il club presenta il playmaker Marco Spanghero, che ha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia amarantoceleste #45».

La biografia

Triestino classe 1991, Spanghero muove i primi passi nel mondo del Basket proprio nel capoluogo friulano, nella compagine principale della città, la Pallacanestro Trieste. Dal settore giovanile, viene aggregato in prima squadra e nella stagione 2008-2009 conquista la promozione in Legadue. Dopo un altro anno nella squadra della sua città, nel 2010 il play si trasferisce a Trento dove resterà per 5 anni, giocando 132 partite. Con le “Aquile” arricchisce non poco il suo palmarès con una promozione in Legadue nel 2012, una coppa Italia Legadue nel 2013 e una storica promozione in Serie A nel 2014. Giocherà un anno nella massima serie per poi trasferirsi alla Scaligera Verona. Da lì in poi militerà stabilmente in A2 tra Verona, Brindisi, Tortona (dove vince un’altra Coppa Italia di A2 nel 2018), Udine, San Severo e Orzinuovi. Nel 2021 il ritorno alla Scaligera e la promozione in A dei gialloblu. Ora approda a Rieti, altra piazza storica della sua carriera in cui cercherà, ancora una volta, di lasciare il segno.

Le dichiarazioni

«Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia della Real Sebastiani Rieti - afferma Spanghero - Sono rimasto colpito dallo spirito e dalle parole del presidente e del coach da cui trapela l’ambizione di una piazza che vuole giocare dove merita. Ho avuto la fortuna, fino ad ora, di vincere 4 campionati e so bene quanto sia difficile raggiungere determinati obbiettivi. Proverò a trasmettere tutto quello che ho imparato ai miei compagni. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra, iniziare a conoscere i miei compagni e di sentire il calore dei tifosi a palazzo».