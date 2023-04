Real Sebastiani, invertire la rotta contro Faenza per blindare il primato

RIETI - Turno infrasettimanale per la Serie B di basket. Importante il match che vedrà coinvolta la capolista del girone C, il Real Sebastiani Rieti, questa sera (ore 20.30). Oggi al PalaSojourner arriva Faenza, seconda in classifica a meno 4 da Rieti ma con una gara in meno. Sarà uno scontro diretto che può risultare decisivo per i destini delle due squadre con solo cinque giornate ancora mancanti fino al termine della regular season. Il Real Sebastiani deve rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro Jesi anche per scacciare i malumori che quest’ultimo mese hanno portato, soprattutto dopo l’intervento del patron Pietropaoli nel post-gara di sabato scorso.

Gli avversari

Rsr e Faenza si sono affrontate due volte questa stagione, in campionato e alle Final 4 di Coppa Italia. In entrambe le occasioni Rieti ha vinto di 2 (77-79 in campionato e 74-72 in Coppa). Decisivo in entrambe le occasioni Tomasini. I due incontri hanno dimostrato quanto questa sfida sia aperta ad ogni risultato. I maggiori pericoli offensivi in casa Faenza restano Aromando (secondo nel girone C con 16.8 punti di media e 8.7 rimbalzi) seguito dall’italo-argentino Vico, guardia da 11.8 punti di media. Bene sotto canestro anche Poggi (11.1 punti e 8.7 rimbalzi di media). A disposizione di coach Garelli anche l’ex Npc Pastore. Siberna, Voltolini e Petrucci completano il quintetto. Faenza dopo la sconfitta in Coppa contro Rieti ha conquistato due vittorie in campionato su altrettanti incontri, compreso quello sofferto contro San Miniato finito 80-79 ai supplementari.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Mazzagatti 8, Poggi 9, Castellino 10,Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Morciano 15, Aromando 16, Ragazzini 19, Pasore 21, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Arbitri: Giordano (Cl) e Lillo (Br).

Le altre gare in programma (XXVI giornata)

General Contractor Jesi – Pall. Goldengas Senigallia

La Patrie San Miniato – Ristopro Fabriano

Virtus Imola – Use Computer Gross Empoli

Halley Informatica Matelica – Tigers Romagna

Sinermatic Ozzano – Luciana Mosconi Ancona

Pallacanestro Fiorenzuola – Andrea Costa Imola

Riposa: Bakery Basket Piacenza

Classifica

Real Sebastiani Rieti 42*

Blacks Faenza 38

Ristopro Fabriano 32

General Contractor Jesi 28

Luciana Mosconi Ancona 28*

Bakery Basket Piacenza 28*

Sinermatic Ozzano 26

Pall. Goldengas Senigallia 26

Pallacanestro Fiorenzuola 24

Virtus Imola 20

La Patrie San Miniato 12*

Halley Informatica Matelica 12*

Use Computer Gross Empoli 10

Tigers Romagna 4

*con una partita in più