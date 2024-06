Lo sfortunato Nobile saluta la Sebastiani, stagione da dimenticare a causa dell'infortunio

RIETI - Le strade della Real Sebastiani Rieti e di Vittorio Nobile si separano. Il numero 32 amarantoceleste lascia la società reatina dopo una stagione, chiudendo in anticipo la sua esperienza a Rieti rescindendo il suo contratto, in origine con scadenza al 30 giugno 2025.

Per Nobile un anno complicato visto il grave infortunio dello scorso novembre che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione, per poi tornare a disposizione per la seconda parte della fase a orologio e per i playoff. La Real Sebastiani Rieti e tutto il popolo amarantoceleste hanno salutato sui social il play cresciuto a Udine. Per Nobile un totale di 19 partite tra regular season e playoff in maglia Sebastiani e 4 apparizioni nel cammino in Supercoppa Lnp di Serie A2.

«Un guerriero sempre pronto a combattere – recita il post della Real Sebastiani Rieti sui propri canali social – Anche quando la tua stagione sembrava finita, hai stretto i denti, hai fatto di tutto per tornare e ci sei riuscito! La Real Sebastiani Rieti ti augura il meglio per il futuro, sia a livello personale che sportivo. Grazie Vittorio!».