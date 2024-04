Prova di forza della Sebastiani a Udine, ripresa sontuosa: 66-89. Foto. Il terzo posto diventa realtà

RIETI - Prova di forza della Real Sebastiani Rieti che espugna il PalaCarnera di Udine nella penultima giornata della fase a orologio di Serie A2.

La squadra di coach Alessandro Rossi batte 66-89 i friulani grazie ad un secondo tempo di livello assoluto. Sarto scatenato con 6 triple a bersaglio, Johnson nel finale si accende e manda i titoli di coda. Rieti aggancia Torino al terzo posto (che domani affronta in trasferta la Fortitudo Bologna) con lo scontro diretto a favore firmando la settima vittoria nella fase a orologio.

Primo quarto

Avvio deciso di Rieti guidata da Johnson e dal gioco di tre di Hogue a cui replicano subito Cannon e Alibegovic con la tripla del 7-5.

Si scalda Sarto che con due triple consecutive prova a dare margine alla Sebastiani che anche dalla panchina con Poom e Piccin trova risorse preziose (10-17). Udine rientra con De Laurentiis e Ikangi: i liberi di Arletti valgono il meno 2 per il 21-23 col quale si chiude il primo periodo di gioco.

Secondo quarto

I padroni di casa rimettono il naso avanti con Monaldi ma la reazione di Rieti non si fa attendere grazie a Spanghero e ad un ispirato Sarto (28-30). Cannon lotta, Alibegovic punisce da tre mentre l’attacco reatino fatica a ritrovare ritmo (36-30). Real Sebastiani che rosicchia qualche punto con diversi viaggi in lunetta dove non c’è la solita precisione (36-35). E’ però Udine a chiudere bene il quarto con i liberi di Alibegovic e poi Gaspardo che da sotto appoggia per il 40-35 con cui si va all’intervallo lungo.

Terzo quarto

Sarto va in doppia cifra con la tripla del 40-38 ma risponde subito Cannon per il più 4 Udine ma Rieti ancora da tre brucia la retina con Jazz Johnson per il 42-41. La gara si alza di fisicità e le squadre faticano a trovare conclusioni pulite. Alvise Sarto intanto mette a segno la sua quinta tripla che vale il sorpasso 42-44 per Rieti con Udine costretta al time-out. Nobile l’ex di lusso realizza i suoi primi due punti ma poi Alibegovic trova il gioco da tre per il pareggio 48 - 48. Tripla di capitan Spanghero e schiacciata di Ancellotti: Udine costretta ancora al time-out. Non cambia la musica: Ancellotti, Raucci e Nobile portano Rieti in doppia cifra di vantaggio (48-59). Spanghero firma il più 14 (50-64) ma Udine prova a rientrare con Da Ros protagonista: si va all’ultimo quarto sul 56-64.

Quarto quarto

Sarto è semplicemente perfetto al tiro: sesta tripla di giornata e ventello personale (58-71). Udine a marce basse, Rieti ne approfitta con il gioco da 4 di Jazz Johnson (60-75). Il folletto di Portland mette a segno anche la tripla del più 19 (60-79) che poi scavalla quota 20 punti personali. Raucci consolida la splendida prestazione offensiva degli amarantocelesti: Rieti batte Udine 66-89.

Tabellini

Udine – Real Sebastiani Rieti 66-89

Parziali: 21-23; 19-12; 16-29; 10-25

Quintetti

Udine: Monaldi, Alibegovic, Gaspardo, Delia, Cannon

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Udine: Vedovato, Alibegovic 19, Cannon, Arletti 4, Gaspardo 9, Delia, De Laurentiis 6, Da Ros 7, Marchiaro, Zomero, Monaldi 6, Ikangi 7. All. Vertemati

Real Sebastiani Rieti: Sarto 20, Petrovic, Piccin 7, Hogue 6, Ancellotti 5, Johnson 21, Raucci 6, Poom 5, Italiano, Nobile 4, Spanghero 14. All. Rossi

Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Marco Attard di Firenze e Nicolò Bertuccioli di Pesaro