Real Sebastiani, la quotata Torino ritrova anche Marco Cusin. Il coach Ciani: «Stupire e andare fino in fondo»

RIETI - Il Girone Verde di Serie A2 avrà, oltre al Real Sebastiani Rieti, molte formazioni quotate che rappresentano piazze importanti per il basket italiano. Una di queste non può che essere la Reale Mutua Torino, squadra che lo scorso anno è andata molto vicina al ritorno in A1 e che quest’anno vorrà provare nuovamente a centrare uno dei due slot per la promozione nella massima serie italiana.

Torino

La Reale Mutua Torino si affaccia alla nuova stagione di Serie A2 dopo la promozione sfiorata con la finale playoff persa a giugno con Pistoia. Le aspettative intorno alla squadra piemontese sono elevate e proveranno a confermarsi nei piani alti del campionato di A2.

Il roster

Mantenuta l’ossatura della squadra della scorsa stagione con ben sei giocatori confermati: in cabina di regia restano Luca Vencato e Matteo Schina; restano in gialloblu anche gli esterni Simone Pepe e il capitano Niccolò De Vico e i lunghi Federico Poser e il giovane Gianluca Fea. Torna a Torino l’ex centro della nazionale Marco Cusin. Ingaggiata l’ala classe 2001 Matteo Ghirlanda, lo scorso anno a Casale. I due americani saranno l’ala grande Donte Thomas, lo scorso anno agli Heroes Den Bosch (lega belga-olandesee e Europe Cup), e l’esterno Keondre Kennedy, giovane uscito dal college di Unc Greensboro (oltre 13 punti di media nel suo ultimo anno in Ncaa).

Il coach

Un roster importante messo ancora una volta a disposizione del confermatissimo coach Franco Ciani che ha come obiettivo quello di ripetere la grande stagione dello scorso anno: «Sarà un campionato complesso e insidioso – ha detto il coach durante una diretta Twitch organizzata da Mondoaspicchi - ogni gara sarà una battaglia vista la formula e il numero delle retrocessioni. Noi con le conferme abbiamo intenzione di dare continuità al progetto tecnico cominciato la scorsa stagione.

Il livello del campionato si è alzato, è il più alto degli ultimi anni, visto anche il mercato importante di diverse squadre. In un’A2 così aperta vogliamo essere ancora noi la squadra in grado di stupire e magari andare fino in fondo».

Gli incroci

Il Real Sebastiani Rieti avrà modo di misurarsi contro la quotata formazione piemontese già alla seconda di campionato, in quello che sarà il debutto della squadra di coach Rossi al PalaSojourner (8 ottobre). Il ritorno al PalaRuffini è in programma il 6 dicembre.