Real Sebastiani in Supercoppa debutta sul campo della Luiss, poi ospita Latina. La formula e le date

RIETI - Dopo aver stabilito le date e la formula del campionato, la Lega Nazionale Pallacanestro ufficializza e rende noti anche i dettagli della Supercoppa Lnp di Serie A2. La competizione che assegnerà il primo trofeo stagionale si svolgerà tutta a settembre, appena prima dell’inizio della stagione regolare. Il Real Sebastiani Rieti avrà un girone di qualificazione tutto laziale con Luiss Roma e Latina.

La formula

Le ventiquattro squadre del campionato di Serie A2 sono divise in 8 gruppi da tre. La vincente del girone triangolare (gare di sola andata, quindi due per ogni squadra) sarà qualificata ai quarti di finale, i quali saranno giocati in gara unica sul campo delle migliori prime classificate. Le squadre vincitrici dei quarti di finale si qualificano alle Final Four che saranno come al solito in sede unica (ancora da stabilire).

Le date

Fase di qualificazione: sabato 9, martedì 12, venerdì 15 settembre.

Quarti di finale: martedì 19 settembre

Final Four: sabato 23 e domenica 24 settembre

I Gironi

Girone A – Acqua S.Bernardo Pall. Cantù, Novipiù Monferrato Basket, Reale Mutua Basket Torino

Girone B – Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio, Wegreenit Urania Milano, Ferraroni Juvi Cremona

Girone C – Tezenis Scaligera Verona, Agribertocchi Pall. Orzinuovi, Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955

Girone D – Unieuro Pall. 2.015 Forlì, RivieraBanca RBR Rimini, Umana San Giobbe Chiusi

Girone E – Pallacanestro Trieste, Apu Old Wild West Udine, UEB Gesteco Cividale

Girone F – Flats Service Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, UCC Assigeco Piacenza

Girone G – Trapani Shark, Moncada Energy Fortitudo Agrigento, Nardò Basket

Girone H – REAL SEBASTIANI RIETI, Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Luiss Roma

Le gare del girone del Real Sebastiani

Sabato 9 settembre: Benacquista Assicurazioni Latina - Luiss Roma

Martedì 12 settembre: Luiss Roma - REAL SEBASTIANI RIETI

Venerdì 15 settembre: REAL SEBASTIANI RIETI - Benacquista Assicurazioni Latina