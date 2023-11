Un altro ex Npc al Real Sebastiani: il playmaker Sanguinetti ritrova il coach Rossi. «Grande opportunità»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ha ufficializzato l’ingaggio del playmaker Giacomo Sanguinetti. L’ex Npc si stava allenando già in settimana con i suoi nuovi compagni dopo l’emergenza infortuni che ha colpito gli amarantocelesti e sarà già a disposizione per la gara di domani contro Vigevano. Per il classe 1990 contratto fino al termine della stagione e maglia numero 5. Ragazzo già avuto a disposizione di coach Alessandro Rossi nel 2020 alla Npc, Sanguinetti allunga il roster prendendo nelle rotazioni il posto dell’infortunato Vittorio Nobile, infortunatosi nella scorsa gara contro Cantù. Domani, come detto, il debutto al PalaSojourner.

Le parole di Sanguinetti

«Sono molto contento di tornare in Serie A2 – spiega il nuovo playmaker del Real Sebastiani - per me è una grossa opportunità. Farlo in una società ambiziosa come questa è senza dubbio molto bello. Sono molto felice di ritrovare coach Rossi».