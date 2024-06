Trieste vola in A, la Sebastiani ritroverà in A2 Cantù e le neopromosse Avellino e Libertas Livorno

RIETI - Trieste batte Cantù 83 – 72 in gara 4 delle finali Playoff di Serie A2 e chiude la serie volando in A1. Niente da fare per i canturini che non riescono ad espugnare per la seconda volta consecutiva l’Allianz Dome dopo la grande vittoria in gara 3. Trieste con un super Vildera (in foto) da 20 punti, top scorer dei suoi, vola nella massima serie, vincendo 3-1 la finale del tabellone oro, confermando le parole di coach Rossi dopo l’ultima gara della fase a orologio: «Trieste è una squadra che lotterà fino in fondo per l’A1» aveva profetizzato il tecnico della Real Sebastiani che nella prossima stagione si ritroverà contro Cantù nella prossima Serie A2 a girone unico (20 squadre).

Il quadro del prossimo campionato di Serie A2 è così completo dal momento che oggi si sono giocate anche le due gare 5 delle finali di Serie B, vinte rispettivamente da Avellino degli ex Rieti Aleksa Nikolic (top scorer dei suoi con 17 punti) e Chinellato e dalla Libertas Livorno.

La Serie A2 2024/25

Avellino

Brindisi

Cantù

Cento

Cividale

Forlì

Fortitudo Bologna

Juvi Cremona

Libertas Livorno

Nardò

Orzinuovi (fusione con Treviglio)

Pesaro

Piacenza

REAL SEBASTIANI RIETI

Rimini

Torino

Udine

Urania Milano

Verona

Vigevano