Real Sebastiani sfata il tabù: espugnato il parquet di Orzinuovi 72-74. Foto. Piccin artefice della rimonta

RIETI - Real Sebastiani Rieti in grande spolvero batte 72-74 Orzinuovi in trasferta nella terza giornata della fase a orologio di Serie A2.

Una gara complicata vinta in volata dai reatini grazie ad un grande quarto periodo. Johnson guida i suoi con 24 punti, ma il canestro decisivo del sorpasso lo firma Piccin, vero protagonista della rimonta amarantoceleste. Rieti batte i lombardi condannandoli al primo ko nella fase a orologio e conquista due punti fondamentali per consolidare il quarto posto.

Primo quarto

Buon avvio di Rieti che chiude le maglie in difesa e in meno tre minuti si porta avanti 7-0 grazie a Raucci, Johnson e Hogue.

Doppia cifra di vantaggio per Rieti grazie alla seconda tripla di Johnson, ma Leonzion replica con 5 punti consecutivi (7-12). Bertini porta coach Rossi al time-out (9-12). Spanghero allunga con la tripla, ma Donzelli replica con la stessa moneta battezzato alla sirena: il primo periodo termina 14-15.

Secondo quarto

Primo vantaggio Orzinuovi firmato dal gioco da tre di Alessandrini (19-17). Johnson torna in campo e si fa sentire (21-26), ma poi esce dalla gara a causa di un antisportivo che porta Orzinuovi al nuovo sorpasso: Jorgensen e Trapani firmano il 30-28. Rieti ritrova il vantaggio con Hogue e Petrovic bravi a lottare sotto canestro ma Basile dalla lunetta ristabilisce l’equilibrio sul 32-32.

Terzo quarto

Strappo di Orznuovi guidata dalle triple di un Grant Basile che entra in ritmo (42-38). Ancora Basile dalla distanza per 50-43 Orzinuovi. Rieti manca nella metà campo offensiva e Orzinuovi ne approfitta: Jorgensen risponde a Hogue e coach Rossi è costretto al time-out per fermare l’emorragia (53-45). La tripla di Alessandrini dopo l’appoggio di Petrovic chiude il terzo periodo (56-47).

Quarto quarto

Antisportivo di Petrovic che reagisce ingenuamente dopo un contatto ma Rieti riesce a reagire subito con la tripla dall’angolo di Piccin (59-54). Basile resta un rebus ma Rieti torna a contatto con Johnson e Spanghero (63-58). Jorgensen è prezioso per Orzinuovi ma Piccin è fondamentale per Rieti: 7 punti dell’esterno ex Treviso valgono il meno 2 (67-65) a tre minuti dalla fine. Spanghero pareggia, Jorgensen in contropiede si appoggia ma Johnson da campione segna il canestro del 69-69. Tiro in allontanamento di Basile (71-69), Jazz Johnson si guadagna due liberi a 40 secondi dalla fine: uno su due per l’americano amarantoceleste (71-70). Orzinuovi può chiuderla ma perde palla e Rieti disegna la rimessa con 21 secondi sul cronometro. La difesa di Orzinuovi si concentra sul pick-and-roll di Johnson e Hogue, Rieti fa girare palla e Piccin trova il semigancio appoggiato al tabellone per il sorpasso: è 71-72 per Rieti con 4 secondi sul cronometro. Orzinuovi perde palla malamente sulla rimessa (infrazione di 5 secondi). Johnson viene mandato in lunetta immediatamente: due su due (71-74) e fallo ai danni di Leonzio. L’esterno dei padroni di casa sbaglia il primo, segna il secondo ma non basta: Rieti batte Orzinuovi 72-74 e conquista due punti pesantissimi su un campo complicato.

Tabellini

Orzinuovi – Real Sebastiani Rieti 72-74

Parziali: 14-15; 18-17; 24-15; 16-27

Quintetti:

Orzinuovi: Bertini, Donzelli, Jorgense, Basile, Gasparin

Real Sebastiani Rieti: Piccin, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Orzinuovi: Donzelli 3, Bergo, Jorgensen 16, Bertini 4, Basile 23, Alessandrini 11, Trapani 7, Gasparin 2, Leonzio 6, Zilli, Frigerio, Zugno. All. Zanchi

Real Sebastiani Rieti: Sarto, Sanguinetti, Petrovic 8, Piccin 12, Hogue 14, Ancellotti 2, Johnson 24, Raucci 4, Poom, Italiano 3, Spanghero 7. All. Rossi

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Michele Centonza di Grottammare (AP) e Pierluigi Marzo di Lecce