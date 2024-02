Real Sebastiani cerca conferme a Orzinuovi, Rossi: «Avversari in forma, palazzetto caldo, serve giusto approccio»

RIETI - Terza giornata della fase a orologio di Serie A2 alle porte. Real Sebastiani che scenderà in campo domani (ore 18) al PalaBertocchi contro Orzinuovi in una trasferta tutt’altro che semplice, come si potrebbe pensare guardando la classifica.

Gli avversari

Orzinuovi, nonostante si trovi al penultimo posto del girone Rosso, è una delle squadre più in forma dell’intera Serie A2. Con due vittorie su due gare nella fase a orologio (contro Cantù e Luiss) si candida ad essere una sorpresa dell’ultima parte di campionato. Dopo l’arrivo di Grant Basile la squadra lombarda ha decisamente cambiato volto e ritmo. Ha cominciato bene la fase a orologio anche Leonzio, esterno che Rieti ha avuto modo di conoscere anche nella scorsa stagione alle finali di Coppa Italia di Serie B e nella Poule Promozione di Ferrara. L’altro americano è il play Paul Jorgense, con il quintetto che si completa con gli esterni Gasparin e Bertini e l’ala Donzelli. Zugno, Alessandrini e Trapani danno il loro contributo dalla panchina.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi introduce così la trasferta contro Orzinuovi: «Nelle ultime settimane abbiamo un po' la “sfortuna” di giocare contro avversari in grandissima forma. Orzinuovi viene da 4 vittorie consecutive ed è una squadra che gode di ottima salute e del nostro massimo rispetto. Il loro palazzetto è storicamente molto caldo e quindi sarà fondamentale approcciare alla gara nel modo giusto, cercando di togliere ai nostri avversari le certezze che li hanno contraddistinti ultimamente. In attacco, invece, dovremo fare una partita di grande condivisione e coesione»

Parla anche il lungo Dustin Hogue, che nelle ultime partite si è affermato come uno dei giocatori più in forma e dominanti della A2: «“Sarà una partita dura per noi, essendo loro una squadra con un buon ritmo. Penso, però, che siamo pronti per la sfida! Orzinuovi ha dei buoni giocatori che possono fare la differenza e, inoltre, hanno la capacità di rendere difficile l'adattamento al loro stile di gioco. Credo che, se restiamo fedeli ai nostri valori ed ai concetti che sviluppiamo durante la settimana, possiamo farcela. Sono felice del modo in cui la squadra sta progredendo, se ci prendiamo cura dei nostri principi penso che tutto andrà bene”.

Per Orzinuovi parla un ex di turno, l’assistant coach Matteo Mattioli: «La Real Sebastiani Rieti è una formazione dotata di un talento offensivo importante, soprattutto nella coppia americana formata da Jazz Johnson, primo realizzatore dell’intera Serie A2, e Dustin Hogue, entrambi tasselli di categoria superiore. Le chiavi dell’incontro sono diverse e sarà per noi fondamentale imprimere un forte impatto difensivo, pareggiare la loro fisicità e competere nella lotta a rimbalzo»

Il play Emanuele Trapani continua così: «Abbiamo svolto una buona settimana di duro lavoro in palestra, preparando con molta attenzione la gara casalinga contro la Real Sebastiani Rieti.

Stiamo attraversando un momento positivo, siamo in fiducia e reduci da 4 vittorie consecutive, anche se l’ultima, nella trasferta di Roma contro la Luiss, è maturata magari in maniera fortunosa. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela con Rieti, una formazione di alto livello e vogliamo dare continuità di risultati al nostro percorso. Mi aspetto un PalaBertocchi gremito e, come sempre, i nostri tifosi sapranno sostenerci»

Così in campo

Orzinuovi: Donzelli 0, Jorgensen 4, Bertini 5, Basile 7, Alessanrini 8, Trapani 9, Gasparin 11, Leonzio 20, Zilli 21, Ndzie 39, Zugno 66. All. Zanchi

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Michele Centonza di Grottammare (Ap) e Pierluigi Marzo di Lecce

Le altre gare della fase a orologio (III giornata)

Piacenza – Monferrato Basket

Forlì – Urania Milano

Nardò – Cantù

Trieste – Agrigento

Verona – Vigevano

14 marzo

Udine – Luiss Roma

15 marzo

Cividale – Torino

17 marzo

Chiusi – Juvi Cremona

Rimini – Latina

10 aprile

Sella Cento – Trapani Shark

Fortitudo Bologna – Treviglio

Classifica girone Verde

Trapani Shark 44

Cantù 36

Torino 34

Real Sebastiani Rieti 28

Juvi Cremona 24

Urania Milano 24

Treviglio 22

Luiss Roma 18

Vigevano 18

Agrigento 12

Monferrato Basket 12

Latina 8