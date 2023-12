Real Sebastiani, vietati passi falsi contro Monferrato. Rientra Raucci, straordinari in regia. Rossi: «Gara insidiosa»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti va a caccia del terzo successo consecutivo questa sera nella gara interna contro Monferrato Basket, valevole per la sedicesima giornata del girone verde di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi questa sera alle 20.30 scenderà in campo contro i piemontesi per l’ultima volta nel 2023 al PalaSojourner prima di tuffarsi nelle due trasferte consecutive di Cremona (29 dicembre) e Milano (6 gennaio).

Gli avversari

Rieti non vuole inciampare nuovamente sull’ostacolo Monferrato che costò all’andata la seconda sconfitta in campionato (97-92). Tra le fila dei piemontesi c’è uno dei migliori realizzatori del girone verde, Cj Kelly (con 19.5 punti di media dietro solo a Jazz Johnson). L’altro americano è l’ex “reatino” Dalto Pepper. Gli italiani del quintetto base sono Calzavara, che fece male a Rieti all’andata, Agustin Fabi e l’esperto Nicolò Martinoni. Pronti dalla panchina l’ex Npc Dario Zucca, il neo arrivato da Latina Abdel Fall, Romano e Fantoma. Il Rsr non potrà contare sul proprio capitano Marco Spanghero oltre a Nobile e Sarto, ma ritrova Raucci. Gara speciale per Poom, arrivato quest’anno alla corte di coach Alessandro Rossi proprio da Monferrato.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi presenta come di consueto la gara, parlando delle insidie che un avversario come Monferrato può nascondere: «Al di là della classifica, non dobbiamo dimenticare la sconfitta dell'andata e che Monferrato è una squadra di talento, specialmente nel quintetto. Hanno già dimostrato di poterci mettere in grandissima difficoltà e questo ci deve far tenere le antenne dritte. L'assenza di Spanghero ci costringe a trovare un nuovo equilibrio, che ci possa garantire solidità difensiva ed offensiva. Ci auguriamo che queste ultime 2 vittorie portino ancora più pubblico al Palazzo e che si crei un bell'ambiente prima di Natale».



Lorenzo Piccin introduce così la sfida di stasera: «Monferrato è una squadra insidiosa, con giocatori esperti e abituati a giocare in questa categoria. Sarà importante limitare i loro punti di forza ed approcciare la partita nel modo giusto, sicuramente il nostro pubblico ci darà la carica necessaria»

L’assitant coach dei piemontesi Stefano Cova parla così della gara contro Rieti: «Arriviamo da una partita non felice ad Agrigento, dopo il 7-0 iniziale sono sempre stati davanti loro ed hanno vinto meritatamente.

Siamo arrivati senza la giusta cattiveria agonistica, nonostante fosse una partita molto importante per noi. A Rieti dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi, perché lo slot per entrare ai playoff direttamente è vicino e siamo tutte attaccate, c’è da far bottino per forza. Loro sono una squadra con qualche problema, si è aggiunto Spanghero agli altri infortunati, ma sono anche una squadra allenata bene e che gioca bene, che lotta per le zone alte della classifica. Sappiamo il loro valore. All’andata siamo stati bravi in casa nostra a vincere. I due pericoli principali sono Jazz Johnson, che sta giocando in maniera sublime, con grande propensione da 3 e che sa attaccare il ferro con rapidità, e Dustin Hogue, lungo molto fisico e di altra categoria, che sta dominando in questo momento. Noi siamo al completo e cercheremo di vincere, perché ormai diventa sempre più importante cercare di centrare il risultato»

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31. All. Rossi

Monferrato Basket: Romano 1, Kelly 4, Castellino 8, Fabi 10, Martinoni 14, Pepper 20, Pianegonda 22, Kadjividi 25, Fall 28, Calzavara 31, Zucca 33. All. Di Bella

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Mattia Eugenio Martellosio di Milano e Daniele Calella di Bologna

Le altre gare del girone verde (XVI giornata)

Torino – Luiss Roma 105-98

Oggi

ore 19

Latina – Urania Milano

Ore 20.30

Vigevano – Juvi Cremona

Treviglio – Agrigentoo

Cantù – Trapani Shark

Classifica

Trapani Shark 28

Cantù 24

Torino 24

Real Sebastiani Rieti 18

Urania Milano 18

Treviglio 16

Juvi Cremona 16

Agrigento 10

Monferrato Basket 8

Vigevano 8

Luiss Roma 8

Latina 4