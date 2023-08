Real Sebastiani, a Monferrato gli ex Rieti Pepper e Zucca. L'esterno sardo: «Contento di tornare, i tifosi fanno la differenza»

RIETI - Nel girone verde della prossima stagione di Serie A2 ci sarà, oltre al Real Sebastiani Rieti, ancora una volta Monferrato Basket, squadra che nella passata stagione ha conquistato la salvezza a discapito, tra le altre, della Npc Rieti. La società piemontese per il prossimo campionato si affida anche a due ex conoscenze del basket reatino: una di queste è il lungo classe 1996 Dario Zucca, allenato da coach Rossi alla Npc nel 2019/20.

Le parole di Dario Zucca

«Siamo nel pieno della preparazione – spiega Zucca in vista della nuova stagione, tra ambizioni e nuova formula - stiamo spingendo tanto e posso dire che per quanto riguarda la squadra ho belle sensazioni. Personalmente, torno in A2 con grandi ambizioni, sono molto contento della fiducia che la società ha riposto in me e io voglio affermarmi a questi livelli contribuendo per il bene della squadra, stimo molto il coach Di Bella e sono carico per questa stagione. In questi anni di cambiamenti della Federazione per creare campionati sempre più di livello dobbiamo adattarci, sarà dura come è stata dura per me in B lo scorso anno, quando abbiamo chiuso al quinto posto (con Salerno, ndr) e ci siamo ritrovati a lottare per mantenere la categoria di B1».

Zucca poi parla della sua esperienza a Rieti e del rapporto con coach Rossi e il resto del suo staff: «Con Rossi mi sono trovato molto bene nella mia esperienza a Rieti – dice Zucca - è un ragazzo giovane che ha fatto però anche molte esperienze importanti come a Scafati fino alla A1 dello scorso anno. Sono contento anche per Ruggieri che farà da assistente a Rieti e per Auletta e la sua esperienza da capo allenatore a Cassino. Sono ragazzi che nonostante le difficoltà di questi ultimi campionati si sono ritagliati uno spazio importante».

Il lungo conosce molto bene Rieti e intravede un buon progetto nel Real Sebastiani: «A prescindere dalla società, Rieti ha un fattore campo invidiabile, l’ho conosciuto da avversario e anche da giocatore amarantoceleste, vestire quella maglia è sempre una grande responsabilità.

Ho molti amici a Rieti e sarò contento di tornarci quest’anno. Sono poi contento del progetto della Sebastiani che visto da fuori sembra parecchio ambizioso. Non voglio portare male a nessuno, ma non mi stupirei di vedere nei prossimi anni Rieti diventare nuovamente una piazza importante anche nella massima serie».

Monferrato Basket

Monferrato si è guadagnato la permanenza in A2 dopo un sofferto girone salvezza, concluso a pari punti con la Npc Rieti, e dopo aver superato ai playout Chieti.

Il roster

Sono solo due le conferme rispetto alla passata stagione: il capitano Niccolò Martinoni e il lungo classe 2004 Karl Poom. In cabina di regia ci saranno i giovani Andrea Calzavara e Tommaso Piantegonda. Giovani anche gli altri elementi che comporranno il pacchetto esterni, come Nicolò Castellino, che ha incrociato spesso il Rsr lo scorso anno con Faenza, e il nazionale Under 20 Tommaso Fantoma. Agustin Fabi chiude il pacchetto lunghi. Arriva dalla Ncaa la guardia americana Cj Kelly, mentre l’altro Usa è un’ex conoscenza del basket reatino, ovvero Dalton Pepper che ha vestito la maglia della Npc per tre stagioni. Il nuovo coach è Fabio Di Bella, ex play della nazionale italiana con un passato da giocatore anche a Casale.

Gli incroci

Rieti affronterà Monferrato Basket in trasferta il 22 ottobre, mentre il ritorno al PalaSojourner sarà appena prima di Natale, sabato 23 dicembre.