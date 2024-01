Colpo del Real Sebastiani: Milano battuta 84-86 e agganciata ma resta quarta. Hogue sugli scudi. Foto

RIETI - Vittoria pesantissima per il Real Sebastiani Rieti che sbanca l’Allianz Cloud di Milano battendo 84-86 l’Urania nella diciottesima giornata del girone verde di Serie A2.

Un altro finale in volata che questa volta sorride alla squadra di coach Alessandro Rossi. Nel secondo quarto strappo dei reatini che ribaltano lo svantaggio iniziale. Milano reagisce e si trova a più 9 nell’ultimo periodo ma questa volta la rimonta la fanno i reatini. Johnson decisivo nel finale con i liberi della vittoria, Hogue uomo copertina con 22 punti e 9 rimbalzi. Solidissima partita anche di Poom che va in doppia cifra (13 punti). Rieti raggiunge in classifica i lombardi che però restano al quarto posto visto il +4 dell'andata.

Primo quarto

Hogue è l’unico a segnare per Rieti nei primi cinque minuti di gara: il lungo amarantoceleste punisce una difesa pigra di Beverly (7-6) ma Milano prova la fuga con le triple di Amato e Lupusor (15-6).

Tanta fatica in attacco per Rieti (0/5 da tre) in avvio di gara e l’Urania ne approfitta per portarsi sul 20-8 con un’altra tripla di Lupusor (20-8). Anche dalla lunetta fatica Piccin (2/5) ma a rimbalzo Poom corregge per accorciare: il primo periodo termina 21-12 per i lombardi.

Secondo quarto

Il gioco da quattro di Montano replica al solito movimento spalle a canestro di Ancellotti (25-14). Si fa vedere Poom nel pitturato che trova due canestri consecutivi (25-18). Un gioco da quattro lo trova anche Rieti con Sanguinetti, bravo a rispondere a Montano prima di un altro canestro di un propositivo Hogue (29-25). Tripla di Italiano e lotta sotto canestro che continua a premiare Rieti: dopo Hogue e Poom, Ancellotti entra prepotentemente in gara con 6 punti in fila per il pareggio (34-34). Potts esce per infortunio e Milano comincia a faticare: Rieti è brava ad approfittarne portandosi in vantaggio con Hogue (38-39) e chiudendo splendidamente il secondo periodo con le triple di Petrovic e Sarto, compresa quella dall’angolo per il 38-45.

Terzo quarto

Si riavvicina subito Milano con Lupusor e Potts ma a replicare è Johnson che si sblocca da tre (43-48). A cronometro fermo torna a più 6 Rieti, poi quando la partita si fa nervosa torna sotto nuovamente Milano con Montano, Amato e il libero di Piunti (54-54). Nel momento di difficoltà Rieti trova ancora punti dalle mani di Poom che serve anche Ancellotti per il 59-61. L’estone amarantoceleste appoggia per il più 4, poi con ingenuità manda Beverly in lunetta che accorcia (61-63). Rieti perde ancora palla e Montano sulla sirena firma la nuova parità (63-63).

Quarto quarto

Comincia male l’ultimo periodo per Rieti che subisce due triple in fila da Landi e Montano (69-63). Antisportivo di Landi ai danni di Hogue che poi segna il meno tre (69-66). Accorcia Johnson con tre liberi ma Potts sale in cattedra, prima con l’appoggio in contropiede e poi con la tripla del 78-69 su cui coach Rossi è costretto a chiamare time-out. Reazione reatina con Hogue e Piccin per il break che vale il pareggio sul 78-78. Johnson firma il sorpasso dopo il libero di Lupusor (79-80). Petrovic esce dalla gara con il quinto fallo, dopo Beverly anche Lupusor va in lunetta per l’82-80 a tre minuti dalla fine. Il pareggio arriva a un minuto e venti dalla fine con i liberi di Johnson (82-82). Johnson guadagna un altro viaggio in lunetta a tredici secondi dalla fine e Rieti mette la freccia per l’82-84. Coach Villa chiama time-out per liberare Amato il quale guadagna due liberi e pareggia (84-84). Time-out questa volta per coach Rossi a 8 secondi dal termine e Johnson si prende altri due tiri liberi a 3 secondi dalla sirena finale: due su due per l’84-86. Amato sbaglia da metà campo: Rieti espugna l’Allianz Cloud 84-86.

Tabellini

Urania Milano – Real Sebastiani Rieti 84-86

Parziali: 21-12; 17-33; 25-18; 21-23

Quintetti

Urania Milano: Amato, Potts, Severini, Lupusor, Beverly

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Italiano, Petrovic, Hogue

Urania Milano: Anchisi, Potts 12, Piunti 2, Amato 17, Lupusor 18, Montano 17, Landi 3, Bonacini, Beverly 13, Solimeno, Severini 2, Cavallero. All. Villa

Real Sebastiani Rieti: Sarto 6, Sanguinetti 4, Frattoni, Petrovic 3, Piccin 8, Hogue 22, Ancellotti 8, Johnson 17, Raucci, Poom 13, Italiano 5. All. Rossi

Arbitri: Andrea Masi di Firenze, Chiara Maschietto di Treviso e Mirko Picchi di Ferentino (FR)