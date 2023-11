Il Real Sebastiani crolla nell'ultimo quarto: al PalaSojourner passa Milano 78-82. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti cade per la prima volta in stagione al PalaSojourner nel turno infrasettimanale della settima giornata del girone verde di Serie A2. L’Urania Milano vince 78-82 in rimonta.

Rieti va avanti anche di 18 punti nel terzo quarto, ma nell’ultimo periodo Amato e Montano trascinano gli ospiti per il decisivo parziale di 15-33 che ribalta la partita.

Primo quarto

Dopo un mini-parziale in favore dell’Urania chiuso dal gioco da tre di Cavallero (2-6) comincia a carburare l’attacco reatino guidato da solito Johnson. Grande impatto di Frattoni dalla panchina: tripla e assist dietro la schiena per l’appoggio di Hogue che vale il 15-8.

Milano ricuce il gap con Montano e Landi (19-18). L’ex Npc Bonacini risponde a capitan Spanghero sul finale di quarto: la prima frazione termina col punteggio di 21-20.

Secondo quarto

Buono il rientro in campo di Rieti con Italiano e la tripla di Johnson che permettono l’allungo: i canestri da sotto di Spanghero e Hogue valgono il 32-23. La Sebastiani tocca la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Italiano (35-25) poi gli animi si scaldano dopo un contatto tra Piunti e Hogue, il quale reagisce e prende un tecnico per proteste. Accorcia l’Urania con le triple di Potts e Severini (36-31). Suona la riscossa Ancellotti: due stoppate consecutive e il canestro del 40-31 fanno esaltare il PalaSojourner. Cinque punti in fila di Piunti e la tripla di Landi permettono ai lombardi di tornare a contatto. L’appoggio di Raucci manda le squadre negli spogliatoi sul 44-39.

Terzo quarto

Polveri bagnate per Milano (0 su 10 in avvio di quarto) e Rieti è brava ad approfittarne in attacco: Raucci (due triple) e Johnson dalla lunetta (anche un tecnico a Potts) portano gli amarantocelesti sul più 14 (53-39). Assist illuminante di Jazz Johnson per Petrovic: Rieti è in totale fiducia e allunga con Spanghero sul 63-45. Amato sul finale appoggia per il 63-49.

Quarto quarto

Amato prende per mano l’Urania, Montano dà continuità all’attacco milanese ma Rieti replica con un ottimo apporto di Petrovic e Ancellotti (72-62). È ancora Amato ad accorciare (72-67) ma Rieti torna sul più 9 grazie ai tiri liberi (76-67). Secondo fallo tecnico fischiato a Potts e conseguente espulsione dell’americano di Milano e libero di Johnson per il 77-71. Montano e Piunti puniscono le palle perse di Rieti e accorciano fino al meno 1 (77-76) a meno di un minuto dalla fine. Nobile in lunetta fa 0 su 2. Circus shot di Amato per il 77-78 a venti secondi dalla fine. Scivolone di Spanghero e palla persa, Amato dalla lunetta porta Milano sul più 3 (77-80) a 6 secondi dal termine. Johnson mandato in lunetta: buono il primo, fischiata invasione sul secondo e palla a Milano. Amato mandato nuovamente in lunetta per il 78-82 definitivo. Rieti cade contro Milano.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Urania Milano 78-82

Parziali: 21-20; 23-19; 19-10; 15-33

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Piccin Raucci, Hogue

Urania Milano: Potts, Amato, Severini, Cavallero, Piunti

Real Sebastiani Rieti: Minestrini, Frattoni 3, Petrovic 9, Piccin, Hogue 13, Ancellotti 6, Johnson 18, Raucci 13, Italiano 7, Nobile, Spanghero 9. All. Rossi

Urania Milano: Potts 7, Piunti 13, Amato 23, Montano 17, Landi 9, Bonacini 2, Solimeno, Severini 8, Ciccarelli, Cavallero 9. All. Villa

Arbitri: Alessandro Tirozzi di Bologna, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Pierluigi Marzo di Lecce