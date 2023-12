Real Sebastiani corsaro a Ferentino: Latina ko 71-84. Johnson e Hogue sugli scudi. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti fa il suo e porta a casa la gara contro Latina valida per la quarta giornata di ritorno del girone verde di Serie A2. Al PalaSport di Ferentino finisce 71-84 per gli amarantocelesti che centrano il secondo successo consecutivo.

Top scorer Johnson con 28 punti, doppia doppia di uno straordinario Dustin Hogue (14 punti e 19 rimbalzi). Buono il contributo di capitan Spanghero che però deve uscire per un infortunio ad inizio quarto periodo. Due punti importanti per Rieti che sabato prossimo giocherà l’ultima gara casalinga del 2023 contro Monferrato.

Primo quarto

Buon avvio di Rieti che con Johnson e Hogue va avanti ma Latina replica con le triple di Mladenov e Maydfield (8-8).

Circus shot di Sanguinetti, tripla di Johnson e un Hogue presente a rimbalzo valgono l’allungo sull’8-15. Scatenato Hogue (9 punti e 8 rimbalzi in meno di un quarto) e doppia cifra per Johnson per il primo vero e proprio allungo di Rieti (13-25). Arrivano anche i primi punti in maglia Rsr di Poom: Rieti chiude il primo quarto avanti 15-27.

Secondo quarto

Un ritorno in campo soft di Rieti porta Latina ad accorciare con il gioco da 4 punti di Mayfield e il canestro di Mladenov in contropiede e coach Rossi deve chiamare time-out (21-27). Latina rientra con un Mladenov in grazia (27-30). Rieti si affida completamente a Johnson (23 punti prima dell’intervallo) per resistere al ritorno dei pontini che non mollano con due triple di Viglianisi (40-43). Con Mayfield Latina arriva anche a meno uno, poi la tripla di Johnson sulla sirena manda le squadre negli spogliatoi sul 43-47.

Terzo quarto

Equilibrio nella prima metà del quarto con Hogue e Petrovic a segno da una parte e Mayfield e Parrillo dall’altra. La tripla di Mladenov vale il sorpasso (54-53). Rieti ritrova la via del canestro con Hoge e Spanghero (57-61). È capitan Spanghero a chiudere il terzo periodo con due canestri in fila che valgono il 59-65.

Quarto quarto

Latina resta a contatto ma le triple di Piccin e Spanghero danno ossigeno prezioso al Rsr (63-71). A 7 minuti dalla fine esce dal campo proprio Spanghero che viene portato fuori a braccia dai compagni per un infortunio alla gamba destra. Johnson è preciso dalla lunetta, Hogue pesca Petrovic sotto canestro e Rieti torna in doppia cifra di vantaggio (66-76). Johnson non si ferma, Petrovic appoggia per il più 13. I liberi di Italiano firmano il 71-84 definitivo.

Tabellini

Latina – Real Sebastiani Rieti 71-84

Parziali: 15-27; 28-20; 16-18; 12-19

Quintetti

Latina: Parrillo, Moretti, Mayfield, Mladenov,Alipiev

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Latina: Amo, Zangheri, Parrillo 6, Mladenov 19, Cicchetti 2, Collazzo, Mayfield 23, Viglianisi 6, Rapetti, Moretti 5, Alipiev 10. All. Sacco

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 6, Hogue 14, Ancellotti 4, Johnson 28, Raucci, Poom 2, Italiano 5, Spanghero 9. All. Rossi

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati di Firenze, Alberto Morassutti di Gradisca D’Isonzo (GO) e Matteo Roiaz di Muggia (TS)