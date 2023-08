Real Sebastiani, il derby con Latina sia in Supercoppa che in campionato. Pesa l'eredità di Gramenzi

RIETI - Si avvicina l’inizio della stagione sportiva di Serie A2 e del Real Sebastiani Rieti. La squadra di coach Rossi è ormai a lavoro da una settimana per prepararsi al meglio al campionato. Quello che si può fare in questo periodo di precampionato è osservare come si sono mosse le altre squadre che il Rsr affronterà nel Girone Verde.

Latina

Lente d’ingrandimento su Latina, una delle altre due laziali presenti nel Girone Verde e avversaria del Rsr a settembre anche in Supercoppa Lnp. La squadra pontina è reduce dalla salvezza ottenuta lo scorso anno classificandosi al nono posto nella stagione regolare e qualificandosi alla seconda fase per gli spareggi playoff.

Il roster

Diverse le conferme nel roster della squadra laziale a partire dal capitano Abdel Fall. Restano a Latina anche le guerdie Kenneth Viglianisi e Salvatore Parrillo, il lungo Alexander Cicchetti, l’esterno Samuele Moretti e Ivan Alipiev, ala di origine bulgara che ha segnato la scorsa stagione oltre 11 punti di media a partita. Ingaggiato anche Boris Mladenov, esterno in forza lo scorso anno alla Virtus Imola nel girone di Serie B del Real Sebastiani Rieti. Torna a vestire la maglia dei pontini il playmaker Gabriele Romeo, ex tra le altre di Trapani e Scafati.

Il colpo Usa è Frank Gaines, guardia con grande esperienza in A1 con le maglie di Trieste (lo scorso anno), Virtus Bologna e Pesaro e Cantù, con cui è stato il miglior realizzatore del campionato nel 2019. Completa il roster Felix Amo, guardia classe 2004 lo scorso anno protagonista in Serie C Gold. Il coach sarà Giuseppe di Manno che raccoglie l’eredità lasciata alla fine della scorsa stagione da coach Gramenzi. Le molte conferme sono sinonimo di fiducia da parte della società nel gruppo che lo scorso anno si è qualificato alla seconda fase raggiungendo di conseguenza la salvezza. L’innesto di Gaines è sicuramente di livello e potrebbe far scalare diverse posizioni ai pontini in un’ipotetica griglia di partenza in vista della prossima stagione.

Gli incroci

Latina sarà il secondo avversario ufficiale del Real Sebastiani in quanto entrambe le squadre sono nel girone H di Supercoppa Lnp. Il 15 settembre al PalaSojourner ci sarà il primo incrocio tra le due squadre che sarà valevole proprio per la gara del girone di Supercoppa. Esattamente un mese dopo, il 15 ottobre, il derby laziale si ripeterà per la quarta giornata di campionato (sempre al PalaSojourner), mentre il ritorno è in programma il 17 dicembre.