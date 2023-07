Real Sebastiani, sono 13 gli addii, in 3 stanno transando il biennale

RIETI - Giornata di saluti ed addii in casa Real Sebastiani Rieti. La conferenza stampa del patron Roberto Pietropaoli aveva anticipato e chiarito le intenzioni della Società riguardo le conferme e, di conseguenza, anche sugli addii. Scaduti i contratti di nove giocatori e due membri dello staff e rescissione con Simone Tomasini, tra i protagonisti della scorsa stagione. Tomasini non sarà dunque a disposizione di Alessandro Rossi, che già lo aveva allenato quattro anni fa alla Npc in A2. Si concluderà presumibilmente allo stesso modo il rapporto con Chinellato, Ceparano e Mazzotti che rescinderanno il loro contratto biennale, in scadenza in origine nel 2024. I soli superstiti della Stagione appena conclusa saranno dunque Spanghero e Piccin. In un comunicato il Real Sebastiani ha salutato e ringraziato Bushati, Mastrangelo, Matrone, Nuhanovic, Paesano, Pagani, Pavicevic, Valente e Marco Contento che è già stato ufficializzato a Ruvo di Puglia (Serie B) per la prossima stagione. Fanno le valigie anche l’assistente allenatore Giorgio Contigiani e il preparatore Massimo Di Giovanni.

I comunicati

La Real Sebastiani Rieti intende salutare e ringraziare tutti i componenti del roster e dello staff tecnico che al 30 giugno u.s.

non sono più tesserati con la Scrivente.

Grazie a: Franko Bushati, Giorgio Contigiani, Marco Contento, Massimo Di Giovanni, Nicola Mastrangelo, Ferdinando Matrone, Alen Nuhanovic, Alessandro Paesano, Giordano Pagani, Danilo Pavicevic, Filippo Rossi e Samuele Valente.

La Proprietà della Rsr augura loro i migliori successi personali e professionali per il proseguo della loro carriera.

Il comunicato su Tomasini

La Ssd Real Sebastiani Rieti comunica di aver esercitato l’opzione di risoluzione del contratto con l’atleta Simone Tomasini.

Proprietà e Società augurano a Simone le migliori fortune umane e professionali e lo ringraziano per la professionalità mostrata in quest’ultima stagione.