Real Sebastiani, la corazzata Cantù ci riprova anche quest'anno. «Sembriamo una squadra di A ma deve parlare il campo»

RIETI - Quando si parla di favorite nel campionato di Serie A2 è impossibile non citare Cantù. La squadra lombarda è una delle maggiori forze del girone del Real Sebastiani Rieti visto il valore e l’esperienza del roster. Lo storico club darà filo da torcere a Rieti così come a tutte le squadre del campionato e lotterà sicuramente per conquistare una delle due promozioni in A1.

Le dichiarazioni

Dopo aver passato parte dell’estate all’europeo delle Università insieme al nuovo Rsr Danilo Petrovic, il confermato Stefan Nikolic ha parlato a “La Provincia di Como” con entusiasmo della squadra formata dalla società canturina: «Sto qui per il terzo anno e ritentare la scalata alla Serie A – ha detto Nikolic – è una sfida e vogliamo vincerla. Abbiamo molti stranieri, sembriamo una squadra da A ma questo va dimostrato sul campo. Le rivali nel nostro girone saranno Trapani, Torino e Treviglio».

Cantù

I canturini hanno chiuso l’ultima regular season al primo posto, qualificandosi quindi prima alla seconda fase e poi ai playoff dove si sono dovuti però arrendere in seminale in gara 5 contro Pistoia.

Il roster

Dopo la finale playoff sfiorata lo scorso anno, Cantù punta ad essere tra le protagoniste assolute del girone verde e di tutta la A2 in generale.

Confermati molti elementi fondamentali e di assoluto livello del roster della passata stagione, tra cui Stefan Nikolic (miglior realizzatore della squadra lo scorso anno), Lorenzo Bucarelli, l’ex nazionale azzurro Filippo Baldi Rossi e il giovane Nicola Berdini. Tornano a vestire la maglia di Cantù Christian Burns, altro ex nazionale azzurro, Luca Cesana, il lungo Curtis Nwohoucha e il classe 2004 Gabriele Tarallo. Cambia la coppia degli americani: arriva l’esperto playmaker Anthony Hickey, reduce da un’annata in Israele con l’Hapoel Haifa disputando anche l’Europe Cup (14 punti di media nel primo campionato israeliano) e il lungo Solomon Young, lo scorso anno al Bamberg in A1 tedesca. Sulla panchina canturina è stato confermato l’ex tecnico della nazionale Meo Sacchetti. I lombardi sanno di avere tutte le carte in regola per poter competere ai massimi livelli di questo campionato di A2 con molti giocatori che vantano un pedigree invidiabile. Coach Sacchetti proverà a migliorare ovviamente il risultato dello scorso anno, lottando fino alla fine per una delle due promozioni in A1 disponibili.

Gli incroci

Il Real Sebastiani affronterà la squadra di coach Sacchetti il 12 novembre in trasferta nella terzultima giornata del girone d’andata, mentre il ritorno al PalaSojourner è in programma il 21 gennaio.