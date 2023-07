Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio dell'esterno Alvise Sarto: «Non vedo l'ora di mettermi in gioco»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza il secondo nuovo innesto per la prossima stagione di Serie A2. Si tratta di Alvise Sarto, esterno classe 2000 di 200 cm. Prodotto di Treviso, dove ha debuttato in A2, Sarto ha poi vestito le maglie di Mantova, Treviglio e Casale. Lo scorso anno, dopo aver cominciato in A1 con Treviso, ha chiuso la stagione nuovamente a Casale Monferrato dove ha fatto registrare 10.4 punti di media nel girone salvezza aiutando i piemontesi a mantenere la categoria.

Per Sarto, contratto fino al 30 giugno 2024; vestirà la maglia numero 3.

Le prime parole di Sarto

«E’ avvenuto tutto in poco tempo e la scelta è stata semplice – dice Sarto - ho parlato con il coach e mi ha convinto subito.

Inoltre so per certo che la Rsr è una società seria che ha voglia di fare le cose fatte per bene e questo non può che essere un contesto sano in cui giocare. La volontà è quella di mettere su una squadra competitiva che possa giocarsela contro tutti quanti. Con il coach abbiamo lo stesso approccio nei confronti di questa stagione che dovrà essere gagliarda sotto tutti i punti di vista. Ho voglia di mettermi in gioco e di iniziare al più presto!».