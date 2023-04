Real Sebastiani, battere Senigallia per certificare il primo posto nella regular season

RIETI - Dopo la pausa per Pasqua e il turno di riposo, torna in campo la capolista del girone C di Serie B, il Real Sebastiani Rieti. Al PalaSojourner questa sera (ore 20.30) va in scena la terz’ultima gara di regular season: ospiti di turno i marchigiani della Pallacanestro Goldengas Senigallia. Rieti è a un passo dal matematico primato nel girone, ma la squadra di coach Sandro Dell’Agnello vorrà a prescindere chiudere bene la regular season prima di tuffarsi nei playoff validi per la promozione in A2.



Gli avversari

Squadra da metà classifica, Senigallia viene da due sconfitte consecutive per mano di Virtus Imola e Jesi. All’andata finì 69-80 per Rieti. Tra i giocatori da tenere d’occhio per gli ospiti ci sono il play Giacomini (12.2 punti di media), Neri (11.6 punti di media) e il lungo Musci (10.4 punti). Valle e Pozzetti completano il quintetto. Matteo Santucci, miglior marcatore dei suoi per media (19.1 punti) è da valutare: tornato in squadra dopo un’importante operazione (forame ovale pervio), Santucci è lontano dal campo da dicembre.



Le dichiarazioni pre-gara

Presenta la gara l’esterno amaranto celeste Nicola Mastrangelo: «Dopo due settimane torniamo a giocare. Questo periodo ci ha permesso di riposare un po’ ed in modo sereno dopo l’importante vittoria con Faenza. Arriviamo carichi a questa partita perché una vittoria sarebbe fondamentale per aggiudicarci definitivamente il primato in classifica. Il successo di una settimana e mezza fa è stato utile anche per riprenderci da un periodo non propriamente felice, in cui avevamo perso un po’ di fiducia. Siamo stati bravi, nel big match, ad accantonare questo momento difficile e vincere».

Mastrangelo analizza poi l’avversario: «Con Senigallia l’approccio dovrà essere da subito duro. A questo punto della stagione, ogni squadra lotta per migliorare o mantenere la sua posizione in classifica e in questo senso la Goldengas non è da meno. Sono una squadra dinamica, con giocatori fisici che mantengono alto il ritmo».



Infine, il numero 1 del Rsr parla così in vista dei playoff: «Personalmente aspetto la fine del campionato e poi da lì si comincerà a pensare alla nostra avversaria dei playoff. Quel che arriverà non dovrà cambiare il nostro approccio perché comunque andremo ad affrontare la quarta di un girone forte e non sarà di certo una passeggiata».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Pall. Goldengas Senigallia: Giannini 4, Santucci 6, Giacomini 7, Gnecchi 8, Neri 9, Valle 13, Lemmi 17, Cerruti 37, Musci 50, Pozzetti 55. All. Filippetti

Arbitri: Filippo Castello di Schio (VI) e Helmi Tognazzo di Padova (PD)

Le altre gare in programma (XXVIII giornata)

Oggi

Sinermatic Ozzano – Bakery Basket Piacenza

Use Computer Gross Empoli – Blacks Faenza

Domani

Pallacanestro Fiorenzuola – Ristopro Fabriano

Virtus Imola – Tigers Romagna

Halley Informatica Matelica – General Contractor Jesi

La Patrie San Miniato – Andrea Costa Imola

Riposa: Luciana Mosconi Ancona



Classifica

Real Sebastiani Rieti 44

Blacks Faenza 40

Ristopro Fabriano 36

General Contractor Jesi 32

Sinermatic Ozzano 30

Bakery Basket Piacenza 28

Luciana Mosconi Ancona 28

Pall. Goldengas Senigallia 26

Virtus Imola 24

Andrea Costa Imola 24

Pallacanestro Fiorenzuola 24

Halley Informatica Matelica 14

La Patrie San Miniato 12

Use Computer Gross Empoli 10

Tigers Romagna 6