Real Sebastiani vuole chiudere il 2022 con un successo a Senigallia. Dell'Agnello: «Gara difficile»

RIETI - Vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi il Real Sebastiani Rieti, impegnato domani sera in trasferta contro la Pallacanestro Goldengas Senigallia nella tredicesima giornata del girone C di Serie B (palla a due alle 18) . I marchigiani sono nel folto gruppetto di squadre al quarto posto con 14 punti. La Sebastiani, certa di chiudere il 2022 al primo posto, cerca la quinta vittoria consecutiva senza Marco Spanghero (per lui stagione finita dopo la rottura del crociato) ma con un recuperato Matrone.

Gli avversari

Come detto Senigallia si trova momentaneamente al quarto posto. Settimana scorsa è tornata alla vittoria contro la Virtus Imola dopo tre sconfitte consecutive. Tra i punti di forza del roster di coach Paolo Filippetti, l’esterno Matteo Santucci, il secondo miglior realizzatore del girone C (quasi 19 punti di media). Doppia cifra di media anche per il lungo Pozzetti (12.4 punti) e l’ala Matteo Neri (10.7 punti). Quintetto che si completa con Musci ed il play Giacomini. In casa Sebastiani ormai accertata la fine della stagione di Marco Spanghero, con il roster reatino che rimane corto in cabina di regia. Buone notizie arrivano da Matrone che, dopo il colpo subito contro Firenze alla coscia già infortunata, ci sarà.

Le dichiarazioni

Coach Sandro Dell’Agnello parla così del periodo di forma dei suoi ragazzi e dell’ultima gara del 2022: «La partita è senza dubbio difficile – spiega Dell’Agnello - chiudiamo questo mese con quattro partite giocate di cui tre in trasferta ed una in casa con un avversario come Firenze. Abbiamo fatto 3 su 3 e ci piacerebbe sicuramente fare 4 su 4. Trasferta complicata perché, fino ad adesso, Senigallia sta facendo un buon campionato, con una difesa molto ben organizzata che crea sempre molti grattacapi. A questo si aggiunge la grande mancanza di Spanghero, che non ci sarà per tutto il resto della stagione. Cerchiamo però di guardare avanti pensando più ai presenti che non agli assenti. Ci stiamo preparando al meglio, la buona notizia è che Matrone ha recuperato dal problema che aveva. Andremo lì cercando di fare la nostra partita per dare seguito al nostro percorso fatto di vittorie».

Le altre gare (XIII giornata)

Bakery Basket Piacenza – Sinermatic Ozzano

Ristopro Fabriano – Pallacanestro Fiorenzuola

Andrea Costa Imola – Le Patrie San Miniato

Pallacanestro Firenze – Luciana Mosconi Ancona

Tigers Romagna – Virtus Imola

Blacks Faenza – Use Computer Gross Empoli

General Contractor Jesi – Halley Informatica Matelica

Classifica

Real Sebastiani Rieti 22

Blacks Faenza 18

Ristopro Fabriano 18

General Contractor Jesi 14

Pallacanestro Firenze 14

Bakery Basket Piacenza 14

Pallacanestro Fiorenzuola 14

Pall. Goldengas Senigallia 14

Luciana Mosconi Ancona 14

Virtus Imola 14

Sinermatic Ozzano 12

Andrea Costa Imola 8

Le Patrie San Miniato 8

Use Computer Gross Empoli 4

Tigers Romagna 2

Halley Informatica Matelica 0