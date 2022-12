Capitan Piazza trascina alla vittoria il Real Sebastiani senza Contento a Senigallia: 69-80

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude l’anno battendo a domicilio la Goldengas Senigallia 69-80 nella tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie B. La squadra di coach Dell’Agnello, orfana di Spanghero e Contento (problemi al quadricipite destro), parte bene toccando anche il più 16 prima del black-out del terzo quarto che rimette i padroni di casa in gara. I reatini, trascinati da un capitan Piazza da 20 punti con 6 triple a segno e da un buon Chinellato nel finale (10 dei suoi 15 punti sono arrivati nell’ultima frazione) si confermano in testa al girone C con dodici vittorie su tredici gare.

Primo quarto

Fantastica partenza di Rieti, subito avanti grazie alla coppia Tomasini-Matrone che sforna canestri a ripetizione per il parziale di 2-12 dopo neanche cinque minuti. La tripla di capiran Piazza vale il 4-15. Senigallia prova a rientrare con il canestro da tre di Gnecchi ma Rieti allunga grazie a Ceparano, Paesano e ad un’altra tripla di Piazza (11-24). Il canestro dalla lunga di Ceparano chiude il primo quarto col punteggio di 16-28.

Secondo quarto

Tripla dall’angolo di Piccin prima del gioco da tre punti di Tomasini per il più 16 Rsr (18-34). Piazza va ancora a segno dall’arco (21-37). Bel canestro in penetrazione per Tomasini che arriva in soli due quarti a quota 15 punti personali (26-41). I padroni di casa riducono lo svantaggio grazie a Pozzetti, che prima segna e poi converte il libero per il tecnico fischiato a Ceparano, e a Giacomini che dalla lunetta manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 30-41.

Terzo quarto

Rieti comincia bene il terzo quarto con due canestri in fila di Chinellato per il più 16 (30-46). Tre triple consecutive per i marchigiani, una a testa per Gnecchi, Neri e Giacomini per il meno 10 (39-49). Capitan Piazza mette a segno la quinta tripla personale per il 39-52. Musci in contropiede va a segno due volte, Senigallia torna a meno dieci (44-54) e coach Dell’Agnello chiama il time-out. Mastrangelo segna il 44-56 prima della rimonta dei padroni di casa: Rieti soffre la zona di Senigallia che alza l’intensità e con Musci, Neri e Pozzetti trova addirittura il sorpasso (57-56). Tomasini dalla lunetta fa uno su tre quando mancano cinque secondi alla fine del quarto: è l’unico punto di Rieti negli ultimi cinque minuti della terza frazione. Si va all’ultimo quarto sul punteggio di 57-57.

Ultimo quarto

Rieti si sblocca dal campo grazie alla tripla di Chinellato che vale il nuovo vantaggio ospite (57-60). Neri riporta i suoi sul meno uno, ma Chinellato è ispiratissimo e permette a Rieti di allungare (59-64). Tripla di Lemmi per il meno 2 Senigallia (62-66), ma Chinellato si carica l’attacco amaranto celeste sulle spalle e va nuovamente a segno per il 62-66. Canestro di Piccin per il più 7 ospite (62-69) che costringe coach Filippetti al time-out. Piazza è in serata di grazia dalla lunga distanza: il capitano del Rsr mette a segno anche la sesta tripla (64-72). Tomasini commette fallo su Pozzetti e proestando riceve il tencico: tre su tre dello stesso Pozzetti (67-72). Fallo tecnico fischiato anche a Gnecchi per simulazione: dalla lunetta non perdona Chinellato (67-73) a due minuti dalla fine. Giacomini accorcia ma Rieti chiude la gara grazie alla tripla di Piccin per il più 7 (69-76). Senigallia non segna, Mastrangelo fa uno su due dalla lunetta prima della tripla a fil di sirena di Piccin che chiude il 2022 del Real Sebastiani Rieti: 69-80 il finale.

Tabellino

Pall. Goldengas Senigallia – Real Sebastiani Rieti 69-80

Parziali: 16-28; 14-13; 27-16; 12-23

Quintetti:

Pall. Goldengas Senigallia: Giacomini, Musci, Neri, Cerruti, Pozzetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Tomasini, Mastrangelo, Okiljevic, Matrone

Senigallia: Velletti, Musci 9, Martini, Cerruti 2, Lemmi 7, Valle 2, Casabianca, Neri 17, Gnecchi 7, Giacomini 10, Pozzetti 15. All. Filippetti

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 5, Okilljevic, Pagani, Ceparano 5, Piazza 20, Matrone 6, Chinellato 15, Piccin 11, Paesano 2, Tomasini 16, Frattoni. All. Dell’Agnello

Arbitri: De Rico (Ve), Rodi (Vi).