Real Sebastiani chiude in bellezza il 2022. Dell'Agnello: «Non era semplice viste le due assenze»

RIETI - Il coach Sandro Dell’Agnello analizza la quinta vittoria consecutiva dei Real Sebastiani che blinda il primato del girone C di serie B. Al termine della gara contro Senigallia vinta 69-80, il tecnico livornese commenta con soddisfazione l’ultima partita dei suoi nel 2022.

Le dichiarazioni

«Sono molto soddisfatto della gara – spiega Dell’Agnello – non era semplice viste le due assenze importanti che abbiamo avuto. Tutti hanno portato il loro mattoncino alla causa. Nel terzo quarto abbiamo sbandato ma era presumibile pensare ad un loro rientro. Mi piace sottolineare la voglia di vincere dei nostri giocatori, basta vedere le statistiche delle palle rubate e dei rimbalzi in attacco: in una gara dove abbiamo stranamente tirato male da 2, sono state oro colato. La sosta arriva nel momento giusto, abbiamo bisogno di qualche giorno per riposare e recuperare i giocatori con qualche acciacco. Va dato un voto altissimo alla squadra, in un mese con tre trasferte e sfide complicate abbiamo fatto quattro vittorie su quattro».

Il Rsr tornerà in campo nell’anno nuovo per la sfida dell’8 gennaio al PalaSojourner contro l’Andrea Costa Imola.