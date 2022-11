“Back to School”, alla “Majorana” l’entusiasmo è di casa per il Rsr: foto, autografi e tanti canestri

RIETI - Ancora una bella dose di entusiasmo e di stupore per la nostra delegazione, che questa mattina è stata ospite della scuola elementare “Quirino Majorana” di Villa Reatina.



Per Marco Spanghero, Nicola Mastrangelo e Danilo Pavicevic, accompagnati dal direttore tecnico Marcello Chiodoni e il direttore organizzativo Danilo Antonetti, le domande degli oltre centocinquanta alunni reatini, coordinati dalla maestra Ombretta Moronti e le sue colleghe.



«Com’è la vita da così in alto?». E ancora: «A quanti anni hai iniziato a praticare basket?». Oppure: «Cosa e come mangia un atleta professionista?». Piccoli sì, ma curiosi e attenti al punto giusto e in grado di tirare fuori risposte “da grandi” tra la soddisfazione generale.



Poi, come di consueto, quando dalla sacca escono i palloni, l’entusiasmo tocca il livello massimo, le retine dei canestri si gonfiano e il gioco è fatto.



«Usciamo dall’ennesima scuola reatina con la consapevolezza che il progetto “Back to School” sia ormai diventato un appuntamento atteso e da replicare, non prima però di aver regalato agli alunni un gadget griffato Rsr, alla scuola un gagliardetto societario impreziosito dalla foto di gruppo e l’arrivederci a presto, anzi prestissimo.



Si ringrazia per l’ospitalità e la disponibilità il dirigente scolastico, la professoressa Irene Di Marco, il coordinatore di plesso, la maestra Ombretta Moronti e tutte le insegnanti del Majorana.