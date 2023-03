Rsr ko a Fabriano, Dell'Agnello: «Percentuali basse, serve ritrovare confidenza col canestro»

RIETI - Dopo la seconda sconfitta in campionato del suo Real Sebastiani Rieti, coach Sandro Dell’Agnello analizza la gara persa in trasferta contro la Ristopro Fabriano (79-70) soffermandosi sulle difficoltà al tiro dei suoi nell’ultimo periodo.

Le dichiarazioni post gara

«È la quinta o sesta partita consecutiva dove noi tiriamo con basse percentuali sia da due che da tre – spiega il tecnico - due di queste partite le abbiamo perse. Nella pallacanestro bisogna trovare delle percentuali più felici che possono darci un po’ di certezze in più. Lottiamo, sbuffiamo, ci proviamo, pur non segnando abbiamo vinto quattro gare ma nelle ultime due siamo stati puniti. Dobbiamo assolutamente ritrovare confidenza con canestro come abbiamo fatto nei primi sei mesi. Complimenti a Fabriano che ha meritato la vittoria».

Il Real Sebastiani tornerà in campo domenica prossima sempre in trasferta contro l’Halley Informatica Matelica (palla a due ore 18). L’imperativo è tornare alla vittoria e ritrovare le certezze che hanno portato i reatini a vincere 20 delle 22 gare disputate in campionato.