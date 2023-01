Il Real Sebastiani soffre ma espugna il campo di San Miniato: 69-73

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti non senza faticare porta a casa la vittoria sul campo di San Miniato. 69-73 il finale della gara valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie B. Tomasini top scorer dell’incontro con 18 punti, prezioso nel finale Contento che mette a segno 4 triple (14 punti). Rischia Rieti nell'ultimo minuto con due palle perse sanguinose che permettono a San Miniato di rientrare ma alla fine gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello tornano a casa con altri 2 punti da mettere in cascina.

Primo quarto

Il Real Sebastiani, che deve fare a meno di capitan Piazza, in tribuna fermato dall’influenza, parte bene in attacco, sfrutta la sua fisicità e guidata da Tomasini e Chinellato si porta sul 2-11. San Miniato non si fa però intimorire e con la tripla do Quartuccio e i canestri di Ohenhen e Tozzi va sul meno 5 (9-14) e coach Dell’Agnello non soddisfatto chiama time-out. Va ancora a segno Ohenhen e porta San Miniato a un possesso di distanza (11-13). Nel finale Chinellato riporta Rieti sul più 6 grazie a un canestro a fil di sirena: il primo quarto termina 12-18.

Secondo quarto

Paesano e la tripla di Contento replicano al break iniziale di 4-0 di San Miniato. Per più di metà quarto le due squadre si rispondono a colpo su colpo, oscillando sempre tra il più 4 e il più 6 Rsr. Sei punti consecutivi di Matrone regalano agli amaranto celesti la doppia cifra di vantaggio (28-38). I padroni di casa però non mollano e con Cipriani e Tozzi si portano sul meno 5 (31-38). Tomasini segna un arresto e tiro di puro talento per il 14esimo punto della sua gara e il 33-40 per Rieti. Due difese tutt’altro che efficaci di Rieti permetto ai toscani di rientrare, col canestro finale di Capozio che manda le squadre negli spogliatoi a un solo possesso di distanza: 37-40 dopo i primi 20 minuti.

Terzo quarto

Terzo periodo con le squadre che come nel secondo quarto si rispondono colpo su colpo. Rieti prova la fuga grazie a due grandi canestri da tre di Contento che valgomo il 45-54, ma San Miniato rientra grazie alla tripla di Cipriani e ai liberi di Capozio. L’uno su due di Ceparano alla fine del quarto vale il 50-57 per la squadra di coach Dell’Agnello.

Ultimo quarto

Riparte bene Rieti con due canestri consecutivi di Mastrangelo che valgono il più 11 (50-61). I padroni di casa sbattono più volte contro la difesa reatina che in quasi quattro minuti concede solo due liberi a Venturoli (52-61). Lo stesso Venturoli si inventa la tripla allo scadere dei ventiquattro secondi per il meno 6 (52-61) sbloccando l’attacco toscano. Rieti resta a secco in attacco per diversi minuti, poi Chinellato dopo un rimbalzo offensivo sblocca la situazione prima della tripla pesantissima di Contento per il più 9 (57-66). Padroni di casa che rientrano grazie a Venturoli e una disattenzione che porta Tozzi ad appoggiare al vetro per il 61-66 e coach Dell’Agnello è costretto a chiamare time-out a poco meno di 4 minuti dal termine. Tripla di Bushati al rientro in campo che fa respirare Rieti che torna a più 8 (61-69). San Miniato è imprecisa e Tomasini in azione personale trova l’appoggio al tabellone per il 62-71 a 1 minuto e 13 dalla sirena finale. San Miniato non demorde e prima va a segno con Venturoli e poi dopo una palla persa di Bushati trova la tripla di Bellachioma per il 67-71. Tomasini perde una palla sanguinosa ma viene graziato da Bellachioma che scaglia la sua tripla sul ferro a 30 secondi dalla fine. Chinellato fa due su due ai liberi, Bellachioma segna il canestro del 69-73 a 4 secondi dalla sirena finale. Rieti espugna così anche il campo di San Miniato e difende il primo posto.

Il tabellino

Le Patrie San Miniato – Real Sebastiani Rieti 69-73

Parziali: 12-18; 25-22; 13-17; 19-16

Quintetti

Le Patrie San Miniato: Quartuccio, Venturoli, Cautiero, Tozzi, Ohenhen

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Tomasini, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Le Patrie San Miniato: Bellavia, Di Guglielmi, Cipriani 10, Speranza, Bellachioma 7, Quartuccio 3, Capozio 8, Venturoli 18, Ohenhen 10, Cautiero, Tozzi. All. Marchini

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 6, Tomasini 18, Paesano 6, Contento 14, Piccin, Chinellato 15, Mazzotti, Matrone 10, Ceparano 1, Frattoni, Bushati 3. All. Dell’Agnello

Arbitri: Stefano Gallo di Monselice (PD) e Tommaso Mammola di Chiavari (GE)