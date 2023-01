Rsr, dopo l'euforia per il pass delle final four di Coppa la trasferta a San Miniato: tenere alta la concentrazione

RIETI - Dopo aver raggiunto brillantemente la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, il Real Sebastiani Rieti torna in campo per il campionato. Seconda giornata di ritorno nel girone C di Serie B che vede i reatini impegnati domani alle 18 nella trasferta di San Miniato. Pochi i giorni di riposo a disposizione dei ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello che vogliono chiudere al meglio un mese di gennaio fin qui ottimo.

Gli avversari

Gli etruschi sono reduci dal ko esterno contro il fanalino di coda Matelica. Il quintetto tipo di San Miniato vede Quartuccio in cabina di regia, i giovani Venturoli e Tozzi (migliori marcatori della squadra con rispettivamente 14.8 e 11.7 punti di media) insieme ai lunghi Spatti e Ohenhen. Il Real Sebastiani vinse largamente la gara d’andata (85-52) con Contento e l’ex di turno Mastrangelo tra i protagonisti: il primo è tornato giovedì sul parquet dopo oltre un mese di inattività, vedremo come sarà gestito il suo progressivo rientro a pieno regime da coach Dell’Agnello e il suo staff. Molto probabili dei cambi nei dodici convocati rispetto alla gara contro la Luiss, visto il lungo roster degli amaranto celesti che permette il turnover tra gare a pochi giorni di distanza: contro la Luiss, insieme all’infortunato Spanghero, si sono seduti a bordo campo Paesano e Pagani.

Così in campo

Le Patrie San Miniato: Guglielmi 9, Spatti 12, Cipriani 15, Speranza 18, Bellachioma 20, Quartuccio 21, Capozio 22, Ohenhen 34, Cautiero 35, Tozzi 99. All. Marchini

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Gallo di Monselice (Pd) e Mammola di Chiavari (Ge).

Le altre gare

Oggi

Sinermatic Ozzano – Halley Informatica Matelica

Domenica 29 gennaio

Ristopro Fabriano – Andrea Costa Imola

Virtus Imola – Blacks Faenza

Bakery Basket Piacenza – General Contractor Jesi

Pallacanestro Fiorenzuola – Use Computer Gross Empoli

Luciana Mosconi Ancona – Pall. Goldengas Senigallia

Riposa: Tigers Romagna

Classifica

Real Sebastiani Rieti 28

Blacks Faenza 24

Ristopro Fabriano 22

Bakery Basket Piacenza 18

Pallacanestro Fiorenzuola 18

Luciana Mosconi Ancona 18

General Contractor Jesi 16

Sinermatic Ozzano 16

Virtus Imola 16

Pall. Goldengas Senigallia 14

Andrea Costa Imola 12

Le Patrie San Miniato 10

Halley Informatica Matelica 4

Use Computer Gross Empoli 4

Tigers Romagna 4

Andrea Costa Imola con una gara in meno